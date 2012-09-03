高价奢侈品光芒转淡 中国十八大换届前送礼低调

* 高价奢侈品今年销情欠佳

* 十八大换届前送礼转低调

* 珠宝及名表受影响明显

* 约两至三成销售与送礼相关

* 业者向二三线城市拓展

记者 李珊珊

路透香港9月3日---中国经济快车减速,也让奢侈品市场遇冷.尽管市场期待中国下半年出台提振经济措施以支持消费,但政府领导人换届後料持续反贪腐以减民怨,曾如皇冠上珍珠般的高价奢侈品市场料难再耀眼.

业界人士指出,虽然购买高价奢侈品并不全然与贪腐划上等号,但民怨高涨,由政府逐步公开公务预算,以及今年6月首度以法令规范公款购买奢侈品,可以看出中国政府体认到反腐是一条不能不走、走了还不能回头的路,此将令黄金、珠宝及高档名表等高价奢侈品需求受到部份压抑,短期内恐难再享有过去两年爆发性的成长.

"公开预算信息,就中央政府来说是很坚定,目前来看没有什麽问题,"上海财经大学教授邓淑莲说,"政府换届以後的路线方针会是一致的,至少在短期之内...(政府)这步已经迈了,会继续往前走,再把质量降低,观众是不答应的."

奢侈品销售与送礼的关系,市场一向诲莫如深.不过,根据行业人士及分析师提供的数据,以珠宝和名表为例,约两至三成的销售额与送礼相关.

劳力士(ROLEX)表的主要代理商之一--香港东方表行(0398.HK)发言人称,"比较便宜的手表,在中国还是可以,高档一点、送礼的少了很多...估计有20%是拿来送礼的."

他表示,由於消费税等,香港与中国两地表存在价差,"自用的人不是很赶的话,会到香港来消费".而根据公司数据,香港7月同店销售已由二季度的负增长回温到零水准,但中国地区同店销售仍然衰退17%.

"一线城市对经济敏感度高的,销售情况下来比较明显,公务员不可以用公款送礼,对奢侈品消费者都有影响,"海通证券分析员王婧雯说.

她与其他人士认为,市场预估三季度经济数据不佳,将令政府加快脚步推出稳增长相关政策,但因规模及扶持力度相较於2008年金融海啸时小得多,预料民生消费品受益将较多,对於高档奢侈品需求提振相对有限.

中国二季度国内生产总值(GDP)同比增速7.6%,创下逾三年来新低.而7月生产、消费、外贸以及信贷数据均不尽人意,凸显当前中国经济的增长压力.全国人大常委会的部分官员和专家表示,应采取更加有效的对策措施破解难题.

**终端消费者热情,高端产品遇冷**

7月下旬,香港前一晚刚刚遭受13年来最强的暴风侵袭,气象单位发出的暴雨警告也还没有解除,香奈儿、LV等国际精品聚集的尖沙咀广东道店门前排满了撑着伞的人龙.西安来的张太太一家三口在爱马仕(Hermes)店前冒雨排队已经快10分钟,她热情不减地说,"早就想来这家店,就是要买一个包."

终端消费者依然热情,然而,过往一掷千金、手不抖心不颤的豪客踪迹却少了.行业人士表示,宏观情势不佳是基本面因素,政局尚未明朗令需求面不振,但另一隐形因素则是政府对於打击贪腐态度似乎更为明确,让相关需求转为低调.

"大家在等新老板,来买劳力士的客人少了,"一在两岸三地均有连锁店的名表店高层说,"总是要等到10月(指十八大)以後,新的老板出来,知道谁还在,谁在作哪一个板块,才会又有(送礼)的需求.现在买不是浪费那个鸡蛋吗?"

"薄熙来这个事情以後,要送礼的人也会低调一点,要避开这个风头."他说.

单价上看十几万元人民币的劳力士在二手市场流动性佳,折价相对少,一向是送礼的首选.此外,行业人士表示,容易变现的黄金、有价有市的高档名牌包、彩宝玉石、字画、红酒,亦为礼品之列.

国家统计局公布的社会消费品零售数据显示,今年以来零售力道下滑,其中又以金银珠宝分项跌势较为明显,继3月平了金融风暴以来的低点10.4%後,7月增长率略回温至14.0%,但仍远低於前两年40-50%的高速成长.

去年底上市的周大福珠宝(1929.HK)稍早公告,至6月底的一季度中国内地同店销售增长仅10%,港澳地区甚至落入负增长.

销情欠佳亦反应在股价上.钟表、珠宝类股今年以来表现逊色,周大福迄今跌幅达约34%,东方表行跌约35%,表现均差於大盘恒生指数.HSI同期的上涨约7%.

**反贪仅是起步**

经济发展後社会矛盾日深,对於官员贪腐的怨气也益发强烈;今年3月两会召开期间,网络上流传着一组图片,多位政协委员身着香奈儿等名牌服饰,手挽Dior等名牌包鱼贯进入会场,引起网民热烈讨论.

根据非政府组织Transparency International公布,中国在182个调查国家中贪腐等级排名第75,与巴西、意大利同列第五级.2010/11年的调查中,认为过去三年贪腐程度升高的受访者占46%,认为下降的占25%,未改变则占29%.

中国总理温家宝一番"腐败是最大的危险"警示後,国务院6月颁布了"机关事务管理条例",首度明文禁止公务员以公款采购奢侈品.在此之前,政府各机关也在去年公布被称为是"三公支出"的公务购车、招待以及出国所产生的消费.

一不愿具名的内地珠宝玉石销售商表示,"(限制公款)三公支出,是有点影响...(政府机关)以前采购不在乎金额,现在会说有一个限制在,价格上要考虑多一点."

该销售商表示,预计政府看紧公务预算的趋势会延续,因此将多开发面向零售消费者的产品,以分散风险.

随着十八大权力交接,市场揣测新领导班子最有可能加强反贪腐,一方面建立名望,另一方面在经济相对低迷时间,也有助於疏导民怨.但这仅是起步而已,要达到政廉官正还有很的路要走.

上海财经大学的邓淑莲指出,三公经费公开对於限制政府官员滥用公款有一定的意义,但实际作用有限.有心舞弊的官员,仍然会利用其他未公开的预算掩盖不法的行为.

"三公消费是一个进步,治本之道是公布全部的预算或决算,不管是哪一块预算去买的三公消费都要公开.而且要详细,"她说,"只有这样公众才能真正了解政府改正贪腐风气的决心."

**业者憧憬二三线城市**

尽管市场期待在中国在四季度可能加速推出"保增长"政策,但在难以泽及高价奢侈品下,部份业者转往消费居於成长趋势的二三线城市.

"城市化进程还会持续,收入增加、消费的品味提高,明年中档表的热络势头不会改变,"亨得利控股(3389.HK)主席张瑜平说,"高档表明年应该是维持现状."

亨得利是卡地亚(CARTIER)、江诗丹顿(VACHERON CONSTANITIN)等名表代理.他表示,明年度目标新设门店40-60家,将有九成都开在二、三线城市.

公司甫公布,至6月30日止中期单价3万元人民币以下的中档表同店销售增长约10.4-10.5%,但高端表类呈现单位数下降.

谘询公司华通人商用信息公司指出,二三城市经济增长迅速,且已经超过一线城市,且由近五年的历史数据来看,二、三线城市人均可支配收入较2006年增幅达到60%以上,消费力明显提高.

二手名牌手袋店米兰站(1150.HK)上周宣布将在成都开设新店面,为上海、北京以外首次进军二三线城市,当天股价暴涨约七成.

"高端产品消售情况不好,大家会憧憬二三线城市的消费力,"一愿具名外资投行分析师称,"比较起来,二三线城市增长情况是好一点,但(股价)反应这麽大,也是过度."

若政府如预期在四季度提出更多稳增长措施,他预估明年整体零售消费市场仍有10-15%的成长力,但"珠宝、名表不会太好",他说.(完)

--审校 屈桂娟

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