世界奢侈品巨头酣战男装市场

路透巴黎12月8日电（记者 Pascale Denis）---受中国市场的驱动，奢侈男装需求日益旺盛，LVMH(LVMH.PA)和PPR(PRTP.PA)等行业巨头纷纷增加对这一市场的投资。

咨询公司贝恩预计，奢侈男装市场占全球市场容量的40%，规模达1,800亿欧元（2,400亿美元），且目前仍以约14%的年增长率快速增长，而奢侈女装的年增长率仅为8%。