世界奢侈品巨头酣战男装市场

调查：印度2018年底之前料维持利率不变 因央行立场转为中性
路透班加罗尔2月10日 - 在印度央行意外宣布政策立场转向中性之后，路透随即进行的调查结果显示，该行可能至少在明年下半年之前都将维持利率不变。
路透巴黎12月8日电（记者 Pascale Denis）---受中国市场的驱动，奢侈男装需求日益旺盛，LVMH(LVMH.PA)和PPR(PRTP.PA)等行业巨头纷纷增加对这一市场的投资。
咨询公司贝恩预计，奢侈男装市场占全球市场容量的40%，规模达1,800亿欧元（2,400亿美元），且目前仍以约14%的年增长率快速增长，而奢侈女装的年增长率仅为8%。
"男装相对於女装来说仍欠发展，所以存在很多机会。"波士顿咨询公司咨询师Jean-Marc Bellaiche表示。
中国是全球奢侈品消费增速最快的市场，销量年均增长率约20-25%，其中男性消费占四分之三，总值约230亿欧元。
"按当前增速，中长期看全球奢侈品市场增长的70%将来自中国。"罗兰贝格(Roland Berger)合伙人Bernard Malek认为。
里昂证券亚太分析师预计，2020年以前，包括港澳台的大中华区奢侈品市场将占全球的44%，目前仅占17%。
巴黎春天百货时装采购主管Tancrede de Lalun认为，男装市场将"爆炸式增长……因为男性消费者购买欲强烈，没有极限"。（完）
编译：李富强 发稿：张家伟
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