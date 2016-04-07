个人奢侈品市场今年将触底 明年有望恢复增长--贝恩

国际油市：亚洲汽油裂解价差接近10个月高位，石脑油价差亦上涨
路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
(本文由路透中文网编译提供)
路透法国凡尔赛4月6日（记者 Astrid Wendlandt/Pascale Denis） - 咨询公司贝恩预测，个人奢侈品市场在2016年触及谷底后，明年在美国和中国市场需求复苏带动下应当会恢复增长。
贝恩预测，按恒定汇率计算，今年奢侈品销售增幅将为1%左右，2015年增幅为1.5%。
该公司的行业展望报告因涵盖面广泛，被视为权威和备受关注的行业趋势晴雨表。
“我认为，今年对该行业而言可能是一个低点。”贝恩合伙人、奢侈品行业研究报告的主要作者Claudia d'Arpizio告诉路透。
近几周，关于奢侈品行业的负面消息不断传出，但贝恩率先就该行业商业状况今年预计的恶化情况作出量化预测。
贝恩称，美国市场的消费者目前持观望态度，这意味着一旦美国总统选举结束，美国市场需求明年有望复苏。美元的强势也令旅游购物活动受挫。
该公司还称，随着中国大陆与欧洲等地区的价差缩小，加上中国新的税收措施和海关监管措施对海外购物活动的抑制作用，预计中国大陆奢侈品市场的需求将改善。
贝恩称，中国同欧洲的奢侈品价差已收窄至平均35%左右的水平，在不久的将来则会收窄至约25%。一年多前，中欧两地市场奢侈品价差触及峰值，高达70%左右。
贝恩预测，在接下来的五年，个人奢侈品行业年增幅将介于2%至3%。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
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