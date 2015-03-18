香奈儿经典款包袋下月在华将降价

法国奢侈品牌香奈儿称，计划提高产品在欧洲市场售价，同时调降在亚洲市场售价，以应对欧元贬值并遏制购买假货的现象。香奈儿此次产品调价将自4月8日起实施，调价对象为11.12、2.55和Boy三个经典款包袋。这三款包袋在香港、中国大陆、韩国、越南、泰国、迪拜和俄罗斯的售价将下调。香奈儿并表示，今年将逐步对其他产品售价进行统一化调整。路透