2015年全球奢侈品销售增幅将与今年基本持平--贝恩

澳大利亚总理承诺投入10亿澳元用于保护大堡礁
路透悉尼6月13日 （记者 Peter Gosnell） - 澳大利亚总理特恩布尔周一承诺投入10亿澳元（7.38亿美元）用于保护大堡礁。
路透巴黎10月14日(记者 Astrid Wendlandt) - 贝恩咨询公司在周二发布的一份报告中称，明年全球奢侈品市场的增长将与2014年的基本持平，其中美国和日本是最大动力。
个人奢侈品业自2011年以来一直呈下滑趋势，部分原因在于中国需求的疲弱和欧洲经济的疲软。
奢侈品业的隐忧因中东冲突、乌克兰危机打压俄罗斯需求以及香港的民主抗议而加剧。俄罗斯是继中国之后的第二大奢侈品购买国，而很多奢侈品品牌在香港的销售占到其全年销售的逾10%。
贝恩咨询预计，2014年个人奢侈品业(包括手表、珠宝、衣服、鞋子和皮革产品)的总营收会达到2,230亿欧元(2,827亿美元)，2013年为2,180亿欧元。
贝恩咨询的合伙人、该报告的作者Claudia d'Arpizio表示：“我们预计明年的增长与2014年类似。奢侈品市场进入到了一个较为疲弱的增长周期中，但长远看更为可持续。”
贝恩咨询今年首次指出，中国内地的奢侈品开支以当前汇率计保持平稳，以固定汇率计，内地的销售额只增加1%。
d'Arpizio表示：“在过去18-24个月中，中国中产阶层中的高端人士变得更加讲究，很多大品牌开设了很多精品店，却失去了很多客户。”
开设太多的精品店往往会削弱一个品牌的独有性。
今年，包括香港、台湾和澳门在内的大中华区的销售增幅为2%，去年的增幅为7%。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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