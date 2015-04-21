欧元走软激发中国游客欧洲购物狂欢--环球蓝联

(本文由路透中文网编译提供)

路透巴黎4月20日 - 旅游金融服务公司环球蓝联（Global Blue）称，中国游客3月奢侈品支出创下纪录高位，因欧元走软，在欧洲购买奢侈品远比中国国内便宜，引发中国游客在欧洲购物狂欢。

环球蓝联周一发布的报告中称，中国游客3月奢侈品支出飙升122%，2月增幅为52%，第一季度增幅达到67%。

中国游客奢侈品支出在去年第四季与去年全年分别上升了32%与18%。

继香港爆发民主示威与“反水客”示威活动后，许多中国游客已避开原先的购物胜地香港。

巴克莱报告中谈及环球蓝联数据时称，这继续反映出中国游客支出从香港转向其他地区，特别是欧洲，因奢侈品价差扩大。

汇率波动导致地区间商品价差放大，有时候同样的奢侈品在欧洲价格不到中国内地的一半。

这种趋势刺激亚洲买家在欧洲抢购商品，而后在国内转售，这通常被称为“平行交易”或灰色市场。奢侈品牌担心这会令消费者对其产品产生质疑。

基于奢侈品业高管与咨询师所言，摩根大通嘉诚估计中国大陆有20-40%的奢侈品销售属于“平行交易”。

奢侈品品牌巴宝莉 上周称，将对价格进行调整。此前香奈儿与百达翡丽等品牌将在亚洲市场产品售价调降逾20%，以缩减与欧洲市场的价格差异。（完）