中国游客在海外的奢侈品消费3月下滑24%--环球蓝联

路透巴黎4月15日 - 购物退税服务公司环球蓝联（Global Blue）周五称，中国消费者3月在海外的奢侈品支出为2010年有此项纪录以来首次下滑，拖累奢侈品行业的游客销售录得月度最差纪录。

中国游客3月在海外的奢侈品支出大幅减少24%，在欧洲的支出同比减少35%，因巴黎与布鲁塞尔恐袭案令一些游客却步。此外，中国与欧洲市场的奢侈品价差缩小，提升了在中国本土的奢侈品销售。

环球蓝联数据显示，3月游客的整体奢侈品支出下滑14%，2月时增长了4%。

环球蓝联的数据不包括在美国、香港和迪拜的游客支出，因这些地方没有增值税退税机制。

奢侈品行业巨头LVMH(LVMH.PA)和博柏利（Burberry）(BRBY.L)本周均称在欧洲大陆的对游客销售下滑。

对卡地亚（Cartier）和路易威登（Louis Vuitton）等奢侈品牌而言，在某些欧洲市场，过半顾客均为游客。全球奢侈品市场近三分之一的销售额来自中国消费者。

巴黎与布鲁塞尔恐袭案发生后，LVMH称从东方（俄罗斯和亚洲）来欧洲的游客减少了。博柏利称，严峻的市场形势将损及未来一年获利。

环球蓝联称，3月俄罗斯游客的奢侈品支出亦大幅减少了22%，因卢布贬值，且油价下滑及国际制裁拖累俄罗斯经济。（完）