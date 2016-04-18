中国游客在海外的奢侈品消费3月下滑24%--环球蓝联

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透巴黎4月15日 - 购物退税服务公司环球蓝联（Global Blue）周五称，中国消费者3月在海外的奢侈品支出为2010年有此项纪录以来首次下滑，拖累奢侈品行业的游客销售录得月度最差纪录。
中国游客3月在海外的奢侈品支出大幅减少24%，在欧洲的支出同比减少35%，因巴黎与布鲁塞尔恐袭案令一些游客却步。此外，中国与欧洲市场的奢侈品价差缩小，提升了在中国本土的奢侈品销售。
环球蓝联数据显示，3月游客的整体奢侈品支出下滑14%，2月时增长了4%。
环球蓝联的数据不包括在美国、香港和迪拜的游客支出，因这些地方没有增值税退税机制。
奢侈品行业巨头LVMH(LVMH.PA)和博柏利（Burberry）(BRBY.L)本周均称在欧洲大陆的对游客销售下滑。
对卡地亚（Cartier）和路易威登（Louis Vuitton）等奢侈品牌而言，在某些欧洲市场，过半顾客均为游客。全球奢侈品市场近三分之一的销售额来自中国消费者。
巴黎与布鲁塞尔恐袭案发生后，LVMH称从东方（俄罗斯和亚洲）来欧洲的游客减少了。博柏利称，严峻的市场形势将损及未来一年获利。
环球蓝联称，3月俄罗斯游客的奢侈品支出亦大幅减少了22%，因卢布贬值，且油价下滑及国际制裁拖累俄罗斯经济。（完）
编译：刘珞焱 发稿：朱淑珍
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
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