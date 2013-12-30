更正-全球奢侈品牌争相开发旅游消费市场(12月18日)

(更正：第二段和第三段中货币单位应为美元，而非欧元。本文由路透中文网编译提供。)

路透巴黎12月18日 - 各大奢侈品品牌通过在机场和游轮开设更多的零售店加大对旅游消费的吸引。由于亚洲游客数量的增加，全球旅游消费市场有望持续繁荣。

根据Generation Research公司的市场研究，2012年，包括飞机出售在内的旅游零售收入增加了9.4%，达到558亿美元。

研究预测，全球旅游零售收入今年可达600亿美元，并在2020年前翻番。

香奈儿时尚部总裁Bruno Pavlovsky说：“这个渠道正变得非常重要。游客会在机场停留一段时间，而机场的环境已然日益复杂。”

香奈儿是法国知名奢侈品牌，是路易威登后销量世界第二大奢侈品牌。香奈儿在四个亚洲机场设有精品店，在伦敦希思罗机场也设有一家精品店，明年将在巴黎的戴高乐机场和迪拜机场分别设店。

开云集团 旗下的Gucci近期也在同样地点开设了多家精品店。由于新兴市场消费者越来越倾向于选购无标识产品，Gucci和路易威登过去两年的销售放缓。

根据知名退税机构环球蓝联(Global Blue)的数据，·今年1月以来，全球的旅行开支增加12%，而中国游客在欧洲的开发增长近20%。

贝恩咨询公司在本周发布的一份报告中称，中国游客的奢侈品花费目前占全球奢侈品开支的29%。就在十多年前，中国游客很少会被计入奢侈品客户统计中。

这一趋势料将持续，波士顿咨询公司预测，中期内有近一半的航班数量将来自亚太地区，目前占比为37%。

尽管多数奢侈品牌提高价格，特别是欧元区和日本，以抵消汇率波动，但贝恩咨询估计，部分由于关税的原因，2013年中国大陆游客有逾三分之二的奢侈品开支在海外形成。

根据复兴资本(Renaissance Capital)的数据，欧洲依然是购买奢侈品牌手袋最便宜的市场，比香港低9%，比中国大陆低28%，而日圆的疲弱则有利于日本的奢侈品买家。

波士顿咨询预计，从2012年2030年，中国旅游市场将会以大约11%的复合年率增长。（完）