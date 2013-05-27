美国奢侈品市场或将迎来繁荣期

(本文由路透中文网编译提供)

路透巴黎/纽约5月24日 - 大多数男士可能会对花600美元买一双迪奥（Dior）运动鞋犹豫不决，但对30岁的Ephraim这样的美国消费者来说，这样的购物行为正变得越发寻常。

在中国奢侈品市场增长动力衰竭、欧洲需求低迷之际，Ephraim这样的男士让奢侈品生产商对美国市场引领未来增长持较高期望。

“文化在变，男士变得更加时尚，”Ephraim说道。

奢侈品对男士的吸引力增加，以及美国经济和资产价格复苏带来的富裕消费者信心的上升，提振了奢侈品的销售，鼓励奢侈品牌加大在美国的投资。

随着美国政府降低签证限制以吸引更多游客，外国消费者也蜂拥走进美国的奢侈品商店。

美国奢侈品消费在2008年金融危机发生后大幅下降，不过2012年恢复到了危机前的水平。去年，全球排名第一和第三的奢侈品集团LVMH 和PPR 在美国的销售增速高于中国，这是多年来首次。

咨询公司贝恩预计，今年美洲的奢侈品销售增速料为5-7%，中国大陆增速料为6-8%，欧洲增速料为0-2%。

已经有这样的迹象了。拉夫·劳伦（Ralph Lauren）本周预计其在美国销售增速为4-7%，而高端百货商店萨克斯百货（Saks） 公布的季度销售增长了5.9%，差不多是分析师预估的两倍。

“信心恢复，时尚和奢侈品消费真正反弹，”LVMH旗下的迪奥 负责人Sidney Toledano指出。

普拉达 、爱马仕（Hermes） 、巴宝莉（Burberry） 和波士（Hugo Boss） 等大品牌在美国或开新店、或将现有店面扩容，并加大广告支出。

LVMH和PPR也都在美国进行扩张，同时放缓在中国的步伐。在去年之前，中国市场是奢侈品销售的主要增长引擎。（完）