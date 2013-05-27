美国奢侈品市场或将迎来繁荣期

香港个股：华润水泥拟发行总额高至50亿元人民币熊猫债，期限不超过10年
路透香港4月5日 - 中国水泥生产商--华润水泥周三宣布，拟在中国境内公开发行总额不超过50亿元人民币的公司债券，可一次或分多次发行，期限不超过10年。
(本文由路透中文网编译提供)
路透巴黎/纽约5月24日 - 大多数男士可能会对花600美元买一双迪奥（Dior）运动鞋犹豫不决，但对30岁的Ephraim这样的美国消费者来说，这样的购物行为正变得越发寻常。
在中国奢侈品市场增长动力衰竭、欧洲需求低迷之际，Ephraim这样的男士让奢侈品生产商对美国市场引领未来增长持较高期望。
“文化在变，男士变得更加时尚，”Ephraim说道。
奢侈品对男士的吸引力增加，以及美国经济和资产价格复苏带来的富裕消费者信心的上升，提振了奢侈品的销售，鼓励奢侈品牌加大在美国的投资。
随着美国政府降低签证限制以吸引更多游客，外国消费者也蜂拥走进美国的奢侈品商店。
美国奢侈品消费在2008年金融危机发生后大幅下降，不过2012年恢复到了危机前的水平。去年，全球排名第一和第三的奢侈品集团LVMH 和PPR 在美国的销售增速高于中国，这是多年来首次。
咨询公司贝恩预计，今年美洲的奢侈品销售增速料为5-7%，中国大陆增速料为6-8%，欧洲增速料为0-2%。
已经有这样的迹象了。拉夫·劳伦（Ralph Lauren）本周预计其在美国销售增速为4-7%，而高端百货商店萨克斯百货（Saks） 公布的季度销售增长了5.9%，差不多是分析师预估的两倍。
“信心恢复，时尚和奢侈品消费真正反弹，”LVMH旗下的迪奥 负责人Sidney Toledano指出。
普拉达 、爱马仕（Hermes） 、巴宝莉（Burberry） 和波士（Hugo Boss） 等大品牌在美国或开新店、或将现有店面扩容，并加大广告支出。
LVMH和PPR也都在美国进行扩张，同时放缓在中国的步伐。在去年之前，中国市场是奢侈品销售的主要增长引擎。（完）
编译：李富强 发稿：张家伟
路透香港4月5日 - 中国水泥生产商--华润水泥周三宣布，拟在中国境内公开发行总额不超过50亿元人民币的公司债券，可一次或分多次发行，期限不超过10年。
* 台币兑美元连四日收跌，随韩元走贬 * 长假后外资大买台股令股市强升，但今日外商动向不明 * 明日台币兑美元区间料在30.200-30.400 路透台北4月5日 - 台币兑美元周三收贬，连续第四日收低。汇银人士指出，韩元走 跌，拖累台币长假首日的走势，外商银买卖汇皆有；而出口商也趁美元强势抛汇，限缩了台币贬幅。 汇银人士指出，今日台股强升逾1%，但台币并未跟进走升，反而是小幅跟进韩元走贬，外商银在台湾买卖 汇皆有。由于周一至周二台湾金融市场期休市，先前无本金交割远汇市场(NDF)中台币一度走弱至30.500附近 ，但要再贬也是后继无力。 〞(美元)到30.500以后也上不去，有卖压。〞一位小型商银交易人士表示。他们也认为，台币第一季大升 逾6%，目前看来第二季的升幅恐怕不会像首季那么强，尤其是4月中旬有美国财政部的汇率操纵报告，各方特 别观望此事的结果。 中国国家主席习近平将于4月6日至7日在美国总统特朗普举行会晤。 也有交易员认为，中国和美国的政治角力仍待观察，先要等美中两国领
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