特写：“瑞士制造”如何界定？

2008年在旧金山拍到的一名男子走过“瑞士制造”手表的宣传海报。 REUTERS/Robert Galbraith

路透苏黎世3月4日(记者 Silke Koltrowitz) - 对于那些对吃穿用行等生活用品产地的敏感度日益强烈的消费者而言， “瑞士制造”品牌价值几何？瑞士豪华手表制造商的回答是：“非常值”。

很多豪华手表制造商表示，保护“瑞士制造”这个标签对于该行业的形象、盈利能力及未来发展至关重要，瑞士圣加仑大学和苏黎世大学的研究也显示，这个标签几乎可以使一块瑞士手表的价格翻倍。

但与这个全球化世界中的很多其他产品一样，围绕如何界定手表属于“瑞士制造”存在灰色地带，其定义的模糊也将影响其质量和收入。

这个问题也将成为提交给瑞士议会的新立法提案中的一部分，议会随后将对“瑞士制造”标签在奶酪、服务及工业产品等行业的运用进行规范。

随着政治家和游说团体对奶酪、小刀及纺织设备等产品的标签体系展开博弈，该法案今年通过的几率渺茫，但很多手表制造商对该问题迟迟不能解决日渐忧虑，他们认为这是一个十分迫切的问题。

瑞士钟表制造商Richard Mille表示：“这个法律好比围绕尼斯湖水怪进行的辩论。”网球名将纳达尔喜欢佩戴该品牌的超轻手表。

“我并不确信是否会有一个解决方案。”

在瑞士议会两院的首次讨论中，国民院表示，根据政府提出的法律草案，若一个行业产品希望标有“瑞士制造”，则该产品60%的价值必须产自瑞士，而联邦院认为50%的比例即可。

如果关于在“瑞士制造”占产品价值的百分比及其他许多问题上无法达成妥协，两院在未来半年或将举办两场以上的讨论。如果未达成协议，该法案将流产。

两版本都比已实施40年的、管理“瑞士制造”手表的“指令”更为严格。现有管理“指令”称，手表机械核心部分中至少50%的价值由瑞士创造即可标注为“瑞士制造”。

这就意味着低价位手表制造商在采用100%进口的表盘、刻度盘、手表带的情况下，依然可以将其手表标识为“瑞士制造”，只要手表机械核心部分中有半数零部件产自瑞士即可。

豪华手表商表示，该指令甚至在解决国际贸易争端中也几乎没有任何分量，使其在保护“瑞士制造”声誉时形同虚设。

瑞士手表工业联合会主席(FH)让·丹尼尔·帕什(Jean-Daniel Pasche)在接受路透电话采访时表示：“由于瑞士目前的法律十分宽松，几乎完全产自中国的手表也可以合法的打上‘瑞士制造’标签予以销售。”

“随着时间的推移，这会损害到‘瑞士制造’这个标签，因为现如今的消费者想要知道他们到底买了什么。有人抱怨称，他们购买的瑞士手表完全没有达到瑞士手表应有的品质。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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