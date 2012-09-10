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路透中文国际短讯 | 2012年 9月 10日 星期一 10:22 BJT

法首富申请入比利时籍 称无关税收

法国首富、奢侈品集团LVMH执行长阿诺特(Bernard Arnault)周六称，鉴於个人和商业原因，已申请加入比利时籍。此前一天，法国总统奥朗德表示将推进对富豪增税。阿诺特表示仍将在法国缴税，并保留法国国籍。阿诺特在《福布斯杂志》全球富豪榜排名第四。

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