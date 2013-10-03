《热点透视》奢侈品集团LVMH出奇招留住明星设计师：品牌IPO

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿/Pierre/Brian?on
路透伦敦10月2日 - 用IPO，而不是一纸合同留住人才，这也许算是LVMH集团(LVMH.PA)为留住顶尖设计师想出的奇招。正是有这些设计师的存在，LVMH身价才高达750亿欧元，并成为全球最大的奢侈品集团。
路易威登(Louis Vuitton)创意总监马克·雅可布(Marc Jacobs)在为公司效力16年后将离职。现在他要全力以赴，将以他名字命名的品牌进行首次公开发行(IPO)。投资者听到这个消息后不高兴了，LVMH的市值因此跌去逾10亿美元。碰巧的是，在缺乏可靠数据的情况下，分析师的初步估值显示，Marc Jacobs品牌大概就值这么多钱。LVMH、雅克布及雅克布商业合作伙伴Robert Duffy共同拥有Marc Jacobs品牌，三方各持有三分之一的股权。
LVMH集团目前面临业务增长放缓的问题，去年的股价表现明显逊于竞争对手和法股CAC 40股指。集团目前正处于战略和世代变革。近几个月，已有多位设计师主动或被动传出异动。集团创始人Bernard Arnault希望旗下路易威登品牌能降低对昂贵手提包业务的依赖，谋求更大的市场空间。据分析师估计，路易威登占LVMH集团营收的四分之一，并可能贡献了集团半数的营业利润。Arnault最近为路易威登挑选了一位新执行长，并在抨击声浪中，委任自己的女儿担任执行副总裁。今年64岁的Arnault持有LVMH集团46%的股份，他对公司未来的规划明显带有世袭色彩。
将公司最受欢迎的品牌之一安排上市，这个构想是否会在LVMH集团内部开创先例，或成为主要对手Kering等其它品牌效仿的榜样，尚不得而知。Kering旗下拥有Gucci、Saint Laurent和Stella McCartney等时尚知名品牌。时尚行业的传统模式是由众多才华横溢的年轻设计师，在一个大型集团旗下打造并培育以设计师命名的品牌，同时协助母公司旗下其它时尚品牌的招牌重新发光。LVMH作得更彻底：允许明星服装设计师享有更多独立性和更多回报，集团同时也分享他们的努力成果。但要等到Marc Jabocs这家公司证明它能够成功单飞后，这才能成为另一个传统。
背景：
--路易威登执行长Michael Burke 10月2日对华尔街日报表示，公司旗下设计师马克·雅可布(Marc Jabocs)将离开路易威登，全力经营以他自己名字命名的品牌，并准备IPO
--路易威登是LVMH的旗舰品牌。LVMH持有Marc Jabocs的三分之一权益
--LVMH股价10月2日在巴黎证交所下跌2.4%
(完)
(编译 白云; 审校 蔡美珍)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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