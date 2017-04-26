LVMH老板将以65亿欧元收购Christian Dior Couture品牌

路透巴黎4月25日 - 法国亿万富翁Bernard Arnault将把Christian Dior时尚品牌整合进他的LVMH奢侈品集团，这是其120亿欧元(130亿美元)简化业务计划的一部分，也是其他投资者长期以来要求的重组活动。

按照一系列复杂的交易，LVMH (LVMH.PA)将以65亿欧元从Christian Dior(DIOR.PA)控股公司手中收购Christian Dior Couture品牌，包括债务在内。

此举受到投资者及分析师欢迎，LVMH股价因此大涨3%至纪录高位223欧元。Arnault称，这将有助提振其时尚和皮革制品部门获利。Dior股价跳涨13%至新高256欧元。

“我们认为，对LVMH而言这是很好的收购交易，因为Christian Dior品牌响当当，而且这样能很好地配置资产负债，并且将Christian Dior品牌与LVMH运营的非常盈利的香水业务重新融合在一起，”巴克莱分析师在一份研究报告中称。(完)