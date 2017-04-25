LVMH老板将以65亿欧元收购Christian Dior Couture品牌

IMF希望欧元区对于希腊纾困假设条件更加切合实际
路透布鲁塞尔5月23日 - 国际货币基金组织(IMF)欧洲部门主管Poul Thomsen表示，IMF需要见到欧元区对希腊经济的假设更加切合实际，以及更多有关联合纾困的削减债务计划细节。
路透巴黎4月25日 - 法国亿万富翁Bernard Arnault将把Christian Dior时尚品牌整合进他的LVMH奢侈品集团，这是其120亿欧元(130亿美元)简化业务计划的一部分，也是其他投资者长期以来要求的重组活动。
按照一系列复杂的交易，LVMH (LVMH.PA)将以65亿欧元从Christian Dior(DIOR.PA)控股公司手中收购Christian Dior Couture品牌，包括债务在内。
此举受到投资者及分析师欢迎，LVMH股价因此大涨3%至纪录高位223欧元。Arnault称，这将有助提振其时尚和皮革制品部门获利。Dior股价跳涨13%至新高256欧元。
“我们认为，对LVMH而言这是很好的收购交易，因为Christian Dior品牌响当当，而且这样能很好地配置资产负债，并且将Christian Dior品牌与LVMH运营的非常盈利的香水业务重新融合在一起，”巴克莱分析师在一份研究报告中称。(完)
(编译 刘秀红；审校 王洋)
路透布鲁塞尔5月23日 - 国际货币基金组织(IMF)欧洲部门主管Poul Thomsen表示，IMF需要见到欧元区对希腊经济的假设更加切合实际，以及更多有关联合纾困的削减债务计划细节。
路透柏林5月23日 - 德国工商联会(DIHK)周二表示，该组织已将2017年德国经济成长率预估从此前预计的1.6%上调至1.8%。
路透赫尔辛基5月23日 - 芬兰诺基亚周二表示，与苹果的专利纠纷已和解，并且与苹果签署一项业务合作协议。