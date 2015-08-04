泰格豪雅称将关闭一香港直营店

路透巴黎8月3日 - LVMH(LVMH.PA)腕表部门负责人Jean-Claude Biver周一对路透称，集团麾下最大手表品牌泰格豪雅（Tag Heuer）计划关闭其在香港的一家直营店，原因是租金高且销售下滑。

“我不确定该店是在今年还是明年关闭，但可以肯定的是我希望关闭该店，原因是租金成本高而且客流量下降，”Jean-Claude Biver对路透称。

相关的泰格豪雅直营店坐落在香港铜锣湾罗素街。罗素街在2013年成为全球租金最高的奢侈品购物街之一。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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