LVMH希望在保品牌形象和提升销售上两不误

路透巴黎5月18日电（记者 Pascale Denis）---法国奢侈品巨头LVMH(LVMH.PA)在维持品牌独特、高端形象以及同时保证获利上艰难平衡。

目前为止，LVMH在这方面做得还不错。但是该公司仍不敢大意，通过向顾客提供越发昂贵的定制服务，努力维持品牌的高端神秘感，以免流于平庸。

LVMH尤其注意保护路易威登的品牌形象。路易威登是该公司的标志性品牌，占营运获利的45%，金融危机期间增长百分率仍为两位数。

路易威登对该公司的现金贡献巨大，预计营收为65亿欧元（84.1亿美元）；而且分析师认为，如果管理得当，未来七年里路易威登销量有望接近翻番，大部分增长来自亚洲。

“LVMH对包类产品流于平庸的风险仍非常警觉，”奢侈品专家、法国巴黎政治学院教授Serge Carrieria表示。

在路易威登，顾客可以从26种图案和八种动物皮颜色中选择自己喜欢的皮革产品。巴黎郊区的工匠将在四至六周内完成产品，并保证几乎不会有复制品。

这种定制产品的价格在5,000欧元至几万欧元不等，而路易威登希望顾客感觉不只是在购买奢侈品，也参与了品牌形象的创造。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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