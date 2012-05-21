LVMH希望在保品牌形象和提升销售上两不误

加拿大强调北美自由贸易协定谈判必须是三方谈判
路透多伦多2月21日 - 加拿大国际贸易部长弗理兰(Chrystia Freeland)周二表示，如果重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)，三个成员国必须全部参与。此前外界臆测美国可能寻求先与加拿大谈，然后再与墨西哥谈。
路透巴黎5月18日电（记者 Pascale Denis）---法国奢侈品巨头LVMH(LVMH.PA)在维持品牌独特、高端形象以及同时保证获利上艰难平衡。
目前为止，LVMH在这方面做得还不错。但是该公司仍不敢大意，通过向顾客提供越发昂贵的定制服务，努力维持品牌的高端神秘感，以免流于平庸。
LVMH尤其注意保护路易威登的品牌形象。路易威登是该公司的标志性品牌，占营运获利的45%，金融危机期间增长百分率仍为两位数。
路易威登对该公司的现金贡献巨大，预计营收为65亿欧元（84.1亿美元）；而且分析师认为，如果管理得当，未来七年里路易威登销量有望接近翻番，大部分增长来自亚洲。
“LVMH对包类产品流于平庸的风险仍非常警觉，”奢侈品专家、法国巴黎政治学院教授Serge Carrieria表示。
在路易威登，顾客可以从26种图案和八种动物皮颜色中选择自己喜欢的皮革产品。巴黎郊区的工匠将在四至六周内完成产品，并保证几乎不会有复制品。
这种定制产品的价格在5,000欧元至几万欧元不等，而路易威登希望顾客感觉不只是在购买奢侈品，也参与了品牌形象的创造。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透多伦多2月21日 - 加拿大国际贸易部长弗理兰(Chrystia Freeland)周二表示，如果重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)，三个成员国必须全部参与。此前外界臆测美国可能寻求先与加拿大谈，然后再与墨西哥谈。
路透2月21日 - 两位知情人士周二表示，德意志交易所和伦敦证券交易所集团(LSE)计划作出更多让步，以打消欧盟执委会对两家交易所合并的担忧。
路透2月21日 - 美国第一大无线通讯运营商威瑞森通讯(Verizon Communications，威讯)周二表示，在雅虎发生两次严重的网络袭击事件后，该公司购买其核心业务的价格将比最初报价低3.5亿美元，为44.8亿美元。