《热点透视》路易威登变革有成 助母集团抵御亚洲奢侈品业寒冬

图为日本东京银座路易威登门店外的LV标识。 REUTERS/Yuya Shino

(本文作者为路透热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Carol Ryan 编译 张明钧

路透伦敦2月4日 - 路易威登将重心放回自身产品，对母集团LVMH(LVMH.PA)带来一些助益。LVMH去年出脱备受争议的高阶竞争对手爱马仕(HRMS.PA)持股，带动这家法国奢侈品及酒业集团获利上扬。此外，改革路易威登品牌行动已有三年之久，如今成果显现。投资人对LVMH的2014年业绩报以掌声，股价应声大涨超过5%至历史新高，大股东、董事长兼执行长Bernard Arnault可有了一展欢颜的理由。

然而扣除12月17日分配爱马仕股票的28亿欧元资本利得，集团业绩就显得没有那么亮眼了。2014年LVMH经常性利润较前一年下滑了5%。

亚洲市场仍是一大痛脚。中国反贪行动冲击干邑酒销量。第四季集团在亚洲地区营收下滑6%。虽然亚洲奢侈品市场明显放缓，但是Burberry(BRBY.L)及Jimmy Choo(CHOO.L)仍维持“强劲成长”。

但至少LVMH可以拿出路易威登品牌复兴的一些成果，该品牌占集团获利比重高达五成。路易威登推出了高档全皮革制造的手包系列产品，例如报价3,500欧元的Capucine手袋，有助于改变对品牌的审美疲劳。开云集团(Kering)(PRTP.PA)旗下古驰(Gucci)品牌的改革行动至今还未获致太大成效。

近几年来中国一直是这些奢侈品集团的发展重心，不过最近行业的动能又回到了西方国家。第四季美国销售成长了13%。根据波士顿咨询公司(BCG)数据，美洲地区高净值富裕人士人数占全球的三分之一，但消费的奢侈品数量却不到全球的五分之一，意味着还有成长的空间。

LVMH旗下品牌系列中还有其他亮点。化妆品连锁零售店丝芙兰(Sephora)、喀什米尔毛绒产品制造商Loro Piana、还有迪奥(Christian Dior)的香水全都表现良好。随着品牌珠宝料将成为奢侈品行业中最为强劲的领域，该集团2011年以37亿欧元收购宝格丽(Bulgari)可谓眼光精准。乐观看待对该集团今年表现的理由比较充分。(完)

(译文审校 王丽鑫)