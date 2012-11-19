LVMH手表和珠宝部门负责人称明年将提价

菲律宾另一轮矿场审查将覆盖勒令关闭及暂停业务的矿场--财长
路透马尼拉3月3日 - 菲律宾财政部长多明戈斯(Carlos Dominguez)周五称，对菲律宾矿场的另一轮审查最初将覆盖已被该国环保部长勒令关停的23座矿场，以及另外五座被暂停业务的矿场。
路透罗马11月16日电（记者 Antonella Ciancio）---法国LVMH集团(LVMH.PA)手表和珠宝部门负责人Francesco Trapani周五表示，2013年该部门将提价，幅度与今年相当或低於今年，因钻石和黄金成本回落。
Trapani还指出，夏季过後中国销量略有提升，但是中国奢侈品市场仍颇具挑战。
“金价过去大幅上涨，不过最终相当稳定。钻石价格甚至跌了一些。我们预计明年会提价，但是幅度不会很大，”Trapani说道。
Trapani称，过去四到六周，中国销量有所上升，夏季销量较为疲软。他并表示，欧洲销量将继续受欧元区危机困扰。
“我们仍在利用大量的游客需求。中国有些问题，直到一年前还在蓬勃发展，目前正在放缓。”
“欧洲一些市场可能变得比现在更差，”Trapani说道。
Trapani指出，对於他的部门来说，巴西将比印度更为重要，印度进口关税高企导致贸易放缓。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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路透马尼拉3月3日 - 菲律宾财政部长多明戈斯(Carlos Dominguez)周五称，对菲律宾矿场的另一轮审查最初将覆盖已被该国环保部长勒令关停的23座矿场，以及另外五座被暂停业务的矿场。
环境和自然资源部副部长Maria Paz Luna对记者表示，“这不仅是环境和自然资源部必须考虑的选项之一，也是整个政府必须考虑的一个选项。”(完)
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