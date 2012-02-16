LVMH私募基金看好中国 有意投资百货公司、白酒及大型服饰生产商--合伙人

中国商务部称严重质疑欧委会对中国中厚板产品的反倾销措施
路透北京3月1日 - 针对欧盟对中国中厚钢板产品采取反倾销措施，中国商务部贸易救济调查局局长王贺军发表谈话称，对欧委会裁定高税率的方法和决定表示严重质疑，并表示中方对欧盟在钢铁领域表现出的贸易保护主义倾向表示高度关注。
* 年底前将再募新基金,规模至少10亿美元
* 投资重点仍是中国市场
* 有兴趣于百货公司、白酒及大型服饰生产商等
记者 李珊珊/郭经伟/Stephen Aldred
路透香港2月16日电---全球最大奢侈品集团--法国LVMH(LVMH.PA)旗下基金"L Capital Asia"周四表示,相信中国市场机遇良多,未来投资重点依然在中国;并计划年底前开始募集新基金,规模至少10亿美元.
连同合伙投资项目在内,该基金目前投资额已超过10亿美元,主要投放在中国.基金管理合伙人Ravi Thakran接受路透电话专访时指出,有兴趣于中国的百货公司、白酒品牌以及大型服饰生产商等.
"我们相信中国有着更多的机会,基金主要重点还是放在中国."Ravi Thakran透过电话说,"以我们现有基金以及共同投资项目已经达到10亿美元,我们下一档基金最少也是这个规模."
他表示,愈来愈多的大型公司与该基金接触,这也是公司亟思更大规模的原因.
去年成立的L Capital Asia,以中国、印度等新兴市场为主要投资标的,基金规模约6.5亿美元.
该基金稍早以约2亿美元收购未上市的中国服装零售商赫基国际10%股权,双方将就品牌管理等进行合作.赫基国际旗下拥有Ochirly、Five Plus、Trendiano和Love Ysabel四个名牌,目前在中国地区共有1,800间销售点.
其先前投资还包括香港明丰珠宝(0860.HK)、名表配件分销商先施表行(0444.HK)、英皇钟表珠宝(0887.HK),以及新加坡名牌Charles & Keith.
**看好中国市场**
在经济稳定快速增长下,中国财富累积的速度吸引了欧洲奢侈品大牌的眼光.Ravi Thakran指出,近期欧美经济成长停滞,更多国际品牌将中国市场视为成长动力来源,有意加大在此市场的投资力度.
"大城市原本就竞争激烈……更多国外品牌愿意到二、三线城市,以及当地品牌聚集的商场(mall),租更大的地方、更好的装潢,"他说.
Ravi Thakran预计,这将给当地品牌形成更大压力,但同时也提供L Capital Asia更多与当地业者合作的机会.
以赫基国际为例,Ravi Thakran表示,基金在第一阶段将整合公司的分销管道,提供行销及管理上的经验,未来并将逐渐推动公司往海外发展,先是靠近中国的香港、台湾、澳门等地,预计三年後往东南亚市场扩张.
他并称,基金目前正在与一家美容服务行业进行洽谈,预料很快会有结果.同时,基金也在注意包括为国际品牌代工的大型服饰生产商、零售业中的百货公司以及白酒品牌.
他未对投资的标的作进一步说明,但表示,基本上每项投资规模约在1亿美元左右.
该法国精品业者稍早公布全年获利超越预期,并称2012年展望"绝佳",部份是因为亚洲区业务快速增长所致.
此外,L Capital Asia也向Wolfensohn Capital Partners买下未上市的印度服装连锁商Fabindia 8%股权.该基金去年还投资印度Genesis Luxury Fashion 25%.
由於经济持续高速增长以及所得增加,中国市场已成为国际奢侈品名牌的必争之地.包括中国社科院、麦肯锡等多份报告显示,中国将在2015年前成为全球最大的奢侈品市场.(完)
--审校 乔艳红
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