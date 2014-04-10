LVMH集团第一季营收超预期 时装及皮件部门表现优异

日本副首相麻生太郎称美日同意打击不公平贸易行为
“日本和美国将积极采取财政、货币政策和结构性步骤三种措施，来实现平衡且力道十足的经济增长，”麻生太郎与美国副总统彭斯会晤后在记者会上说道。(完)
路透巴黎4月10日 - 全球最大奢侈品集团LVMH(LVMH.PA)表示，公司旗舰品牌路易威登(Louis Vuitton)今年初表现“极佳”，而其时装及皮件部门的第一季同店销售高于预期。
该集团并表示，截至3月31日止的三个月内，时装及皮件部门的同店销售成长9%，超越分析师预估的成长5-7%。该集团旗下还拥有迪奥(Dior)及Celine等时尚品牌。
该部门是LVMH最大且最受关注的部门，因路易威登对集团营业利润贡献度超过五成。该部门可比销售在第四季成长7%，而之前一季则为成长3%。
不过若干分析师曾预计该部门今年初增长动能会有所放缓，部分原因在于中国销售持续欠佳，美国增长减速，以及俄罗斯游客支出减少。
LVMH红酒和烈酒业务可比营收下滑3%，公司将此归咎于中国零售商采购低迷。该集团旗下还拥有轩尼诗干邑(Hennessycognac)。
LVMH表示，丝芙兰(Sephora)护肤品零售连锁店继续赢得市场份额，亚洲免税店销售势头也同样强劲。这两块业务的销售增幅为集团内最高，可比基础上增长了10%。
总体而言，LVMH第一季营收上升6%至72亿欧元，略高于汤森路透I/B/E/S调查预期的71.7亿欧元。
“时装和皮件业务表现远超预期，不过红酒和烈酒业绩也逊于预期，”巴克莱奢侈品分析师Julian Easthope表示。(完)
(编译 张明钧/朱晓军；审校 白云)
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