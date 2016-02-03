LVMH四季度销售增长超预期 因中国以外的市场坚挺

亚股下跌 美元受叶伦升息信号提振走强
路透东京1月19日 - 亚股周四下滑，美元反弹，之前美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦暗示美联储准备走上升息道路。
路透巴黎2月2日（记者 Astrid Wendlandt） - 世界最大的奢侈品集团LVMH(LVMH.PA)四季度销售增长超越预期，逆行业下滑之势，因欧洲、日本和美国市场表现坚挺，抵消了中国市场的疲软。
该公司首席执行官Bernard Arnault周二称，11月的巴黎袭击案后法国部分店铺的销售下滑50%，现在几乎恢复正常。法国市场占该公司营收的10%。
他表示，集团旗下品牌的销售比袭击案发生前低4-5%左右。
“随着时间推移，销售将会恢复正常，”Arnault在公司年度业绩发布会上说道。
LVMH的时尚和皮革部门是该公司销售和获利的主要来源，该部门四季度可比营收增加3%，超越了分析师增长约1%的预估。该部门三季度增幅也是3%，二季度增幅为10%。
“业绩很不错，时尚和皮革部门超越预期，”Exane BNP Paribas分析师Luca Solca表示。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
路透东京1月19日 - 亚股周四下滑，美元反弹，之前美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦暗示美联储准备走上升息道路。
商务部声明称，最终确认江阴兴澄特种钢铁有限公司的产品倾销幅度为68.27%，“由于中方企业普遍不配合调查”，这宗调查只有江阴兴澄应诉。
路透纽约1月18日 - 瑞士信贷 已同意以53亿美元的代价，正式与美国司法部就2008年金融危机之前在住房抵押贷款支持证券(RMBS)销售中误导投资者一案达成和解。