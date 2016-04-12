奢侈品巨头LVMH第一季营收逊于预期 法国和香港等市场疲弱

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透巴黎4月11日 - 奢侈品巨头LVMH(LVMH.PA)周一公布的第一季销售数据逊于预期，因法国和香港等主要市场的游客购物活动依然低迷。
该集团旗下时装及皮革制品部门的第一季可比销售持平，逊于市场原先预测的增长2-3%，该部门包括迪奥和路易威登等品牌，为集团营收的最大来源。
该部门在之前两个季度均录得3%左右的营收增幅。
“美国市场表现强劲，除法国受旅游业下滑影响外，欧洲市场整体形势仍向好。”LVMH在声明中称，“亚洲市场表现不一，但日本市场仍继续前行。”
LVMH旗下拥有超过60个奢侈品品牌，第一季集团营收86.2亿欧元（98.3亿美元），低于路透调查中的平均预测值87.2亿欧元。
“总体看，这并不特别出乎意料，因LVMH集团及其旗下的时装及皮革制品部门规模庞大，堪称奢侈品行业的代表，而奢侈品行业目前整体形势不利。” Exane BNP Paribas分析师Luca Solca说。
上周，咨询公司贝恩预测奢侈品市场今年将触及低点。
不过，LVMH旗下的手表及珠宝部门表现抢眼，一季度销售同比增长7%，增幅超出前一季度的3%，这得益于泰格豪雅品牌的重新定位和智能手表大获成功，且对宝格丽珠宝的需求旺盛。（完）
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。