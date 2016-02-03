欧股业绩：LVMH四季度销售增长超预期，因中国以外的市场坚挺

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路透巴黎2月3日（记者 Astrid Wendlandt） - 世界最大的奢侈品集团LVMH 四季度销售增长超越预期，逆行业下滑之势，因欧洲、日本和美国市场表现坚挺，抵消了中国市场的疲软。

该公司首席执行官Bernard Arnault周二称，11月的巴黎袭击案后法国部分店铺的销售下滑50%，现在几乎恢复正常。法国市场占该公司营收的10%。

他表示，集团旗下品牌的销售比袭击案发生前低4-5%左右。

“随着时间推移，销售将会恢复正常，”Arnault在公司年度业绩发布会上说道。

LVMH的时尚和皮革部门是该公司销售和获利的主要来源，该部门四季度可比营收增加3%，超越了分析师增长约1%的预估。该部门三季度增幅也是3%，二季度增幅为10%。

“业绩很不错，时尚和皮革部门超越预期，”Exane BNP Paribas分析师Luca Solca表示。（完）