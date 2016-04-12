奢侈品巨头LVMH第一季营收逊于预期 法国和香港等市场疲弱

纽约期市：罗布斯塔咖啡升至四年半高位，纽约可可因英镑反弹转升
路透纽约/伦敦1月17日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周二升至四年半高位，受助于巴西作物受干旱天气影响产量将减少的预期，但纽约可可随着英镑大涨而转升。
(本文由路透中文网编译提供)
路透巴黎4月11日 - 奢侈品巨头LVMH 周一公布的第一季销售数据逊于预期，因法国和香港等主要市场的游客购物活动依然低迷。
该集团旗下时装及皮革制品部门的第一季可比销售持平，逊于市场原先预测的增长2-3%，该部门包括迪奥和路易威登等品牌，为集团营收的最大来源。
该部门在之前两个季度均录得3%左右的营收增幅。
“美国市场表现强劲，除法国受旅游业下滑影响外，欧洲市场整体形势仍向好。”LVMH在声明中称，“亚洲市场表现不一，但日本市场仍继续前行。”
LVMH旗下拥有超过60个奢侈品品牌，第一季集团营收86.2亿欧元（98.3亿美元），低于路透调查中的平均预测值87.2亿欧元。
“总体看，这并不特别出乎意料，因LVMH集团及其旗下的时装及皮革制品部门规模庞大，堪称奢侈品行业的代表，而奢侈品行业目前整体形势不利。” Exane BNP Paribas分析师Luca Solca说。
上周，咨询公司贝恩预测奢侈品市场今年将触及低点。
不过，LVMH旗下的手表及珠宝部门表现抢眼，一季度销售同比增长7%，增幅超出前一季度的3%，这得益于泰格豪雅品牌的重新定位和智能手表大获成功，且对宝格丽珠宝的需求旺盛。(完)
路透纽约/伦敦1月17日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周二升至四年半高位，受助于巴西作物受干旱天气影响产量将减少的预期，但纽约可可随着英镑大涨而转升。
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