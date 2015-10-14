奢侈品集团LVMH称中国股市暴跌影响其三季度销售

标题新闻：特朗普政府将把击败“激进的伊斯兰恐怖组织”作为其首要外交政策目标－白宫网站声明
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(本文由路透中文网编译提供)
路透巴黎10月13日 - LVMH 在周二成为首个谈到夏季中国股市暴跌影响的奢侈品集团，称其销售受到中国股市暴跌影响，而麾下旗舰品牌LV受影响尤为严重。
该集团称，中国消费者的海外支出增速放缓程度比国内更为明显。LVMH是全球最大的奢侈品集团，麾下拥有70多个奢侈品品牌，包括路易威登（LV），宝格丽（Bulgari）、芬迪（Fendi）和Celine等。
“中国股市暴跌造成了影响，而我们预计这种影响只会持续几个月，”LVMH首席财务官Jean-Jacques Guiony在关于三季度销售情况的投资者电话会议上称。
“我们看到中国游客增多，但他们的支出缩减了一些……增速没有上半年那么高。”
LVMH称，三季度旗下时装及皮具部门的可比销售增速从之前三个月的10%放缓至3%。
LV品牌为该部门贡献了很大比重的销售额和利润。Guiony称，三季度LV的销售增速与该部门的整体情况“相差不是不大”。(完)
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
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