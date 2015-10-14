奢侈品集团LVMH称中国股市暴跌影响其三季度销售

(本文由路透中文网编译提供)

路透巴黎10月13日 - LVMH 在周二成为首个谈到夏季中国股市暴跌影响的奢侈品集团，称其销售受到中国股市暴跌影响，而麾下旗舰品牌LV受影响尤为严重。

该集团称，中国消费者的海外支出增速放缓程度比国内更为明显。LVMH是全球最大的奢侈品集团，麾下拥有70多个奢侈品品牌，包括路易威登（LV），宝格丽（Bulgari）、芬迪（Fendi）和Celine等。

“中国股市暴跌造成了影响，而我们预计这种影响只会持续几个月，”LVMH首席财务官Jean-Jacques Guiony在关于三季度销售情况的投资者电话会议上称。

“我们看到中国游客增多，但他们的支出缩减了一些……增速没有上半年那么高。”

LVMH称，三季度旗下时装及皮具部门的可比销售增速从之前三个月的10%放缓至3%。

LV品牌为该部门贡献了很大比重的销售额和利润。Guiony称，三季度LV的销售增速与该部门的整体情况“相差不是不大”。(完)