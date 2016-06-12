专访：泰格豪雅加大对中国市场的开发力度--CEO

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透蒙特利尔6月11日 - 奢侈品集团LVMH(LVMH.PA)旗下瑞士钟表品牌泰格豪雅（Tag Heuer）的首席执行官（CEO）周六称，在竞争对手因市场需求疲软缩减投资之际，该公司正在推动泰格豪雅品牌在中国市场的发展。
“我们正大力推动（在华业务发展），尤其是现在，力度大大超过以往任何时候，因为所有（其他）品牌都在减少投资，”泰格豪雅首席执行官让-克劳德·比弗（Jean-Claude Biver）接受采访称。“这意味着我们的投资变得更强劲。”
比弗在蒙特利尔加拿大大奖赛期间的一个公司活动上称，泰格豪雅在中国和香港的业务比例很低，今年的增长主要来自美国、英国、日本和澳大利亚。
比弗称，2016年头五个月泰格豪雅的销售同比增长20%，因来自美英日澳的需求增加及其联网“智能手表”。
比弗此前期望销售四到五万块联网智能手表，但他称现在希望销售六万块，且需求达八万块。
比弗称，他仍预计泰格豪雅品牌2016年录得两位数销售增长。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
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