专访：泰格豪雅加大对中国市场的开发力度--CEO

路透蒙特利尔6月11日 - 奢侈品集团LVMH(LVMH.PA)旗下瑞士钟表品牌泰格豪雅（Tag Heuer）的首席执行官（CEO）周六称，在竞争对手因市场需求疲软缩减投资之际，该公司正在推动泰格豪雅品牌在中国市场的发展。

“我们正大力推动（在华业务发展），尤其是现在，力度大大超过以往任何时候，因为所有（其他）品牌都在减少投资，”泰格豪雅首席执行官让-克劳德·比弗（Jean-Claude Biver）接受采访称。“这意味着我们的投资变得更强劲。”

比弗在蒙特利尔加拿大大奖赛期间的一个公司活动上称，泰格豪雅在中国和香港的业务比例很低，今年的增长主要来自美国、英国、日本和澳大利亚。

比弗称，2016年头五个月泰格豪雅的销售同比增长20%，因来自美英日澳的需求增加及其联网“智能手表”。

比弗此前期望销售四到五万块联网智能手表，但他称现在希望销售六万块，且需求达八万块。

比弗称，他仍预计泰格豪雅品牌2016年录得两位数销售增长。（完）