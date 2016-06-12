《路透专访》泰格豪雅加大对中国市场的开发力度--CEO

标题新闻：新西兰总理在与德国总理梅克尔会晤后称希望和欧盟尽快开始自贸磋商，后者表示赞同
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(本文由路透中文网编译提供)
路透蒙特利尔6月13日 - 奢侈品集团LVMH 旗下瑞士钟表品牌泰格豪雅（Tag Heuer）的首席执行官（CEO）周六称，在竞争对手因市场需求疲软缩减投资之际，该公司正在推动泰格豪雅品牌在中国市场的发展。
“我们正大力推动（在华业务发展），尤其是现在，力度大大超过以往任何时候，因为所有（其他）品牌都在减少投资，”泰格豪雅首席执行官让-克劳德·比弗（Jean-Claude Biver）接受采访称。“这意味着我们的投资变得更强劲。”
比弗在蒙特利尔加拿大大奖赛期间的一个公司活动上称，泰格豪雅在中国和香港的业务比例很低，今年的增长主要来自美国、英国、日本和澳大利亚。
比弗称，2016年头五个月泰格豪雅的销售同比增长20%，因来自美英日澳的需求增加及其联网“智能手表”。
比弗此前期望销售四到五万块联网智能手表，但他称现在希望销售六万块，且需求达八万块。
比弗称，他仍预计泰格豪雅品牌2016年录得两位数销售增长。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
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路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完
路透新加坡1月16日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周一连续第四个交易日上涨，受市场对即期船货持续买兴及市场人气改善提振。