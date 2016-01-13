独家：打印机厂商利盟国际考虑拆分资产以利于出售--消息

路透1月12日 - 据熟悉情况的消息人士称，打印机厂商利盟国际LXK.N正考虑是否有可能将软硬件资产拆分开来，以便在资产出售过程中重新吸引买家的兴趣。

消息人士本周称，此前利盟国际就公司整体出售事宜与多个潜在买家进行商谈，但并未得到符合其估值预期的收购报价。

该位人士称，目前多家私募股权公司正在与利盟国际会谈，研究在硬件或软件资产择一收购，该公司尚未作出决定。

多位消息人士要求不具名，因出售过程的细节保密。

“在董事会批准某项具体交易或者就探寻战略替代方案得出结论前，利盟国际不就探寻过程置评或披露进一步进展，”该公司在声明中称。

利盟国际去年10月宣布，正探寻包括出售在内的战略替代方案，并已经聘请高盛(GS.N)担任顾问。该公司市值为17.4亿美元。

过去几年，利盟国际一直在寻求多元化，积极收购软件资产以增强面对企业客户的服务。去年，该公司斥资约10亿美元收购了Kofax Ltd，这是一家向金融、保险及医疗保健公司提供数据服务的公司。

当时，利盟国际表示，该交易将使其企业软件部门的规模扩大一倍，达到7亿美元。

利盟国际的软件能够扫描包括电子表格和医学影像在内的所有东西，向银行、医疗保健、保险及零售企业提供服务。虽然软件业务具有更高的增长率，但相比硬件业务只占到该公司营收的很小一部分。(完)