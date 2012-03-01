利比亚、安哥拉和沙特2月供油增加

* 利比亚、安哥拉、沙特石油供应增加

* OPEC日产量较目标多出120万桶

* 伊朗产出未大幅下降

* 未来供应疑虑提高油价

路透伦敦2月29日电---周三公布的路透调查显示,石油输出国组织(OPEC)2月石油产量增至2008年10月以来最高,因利比亚产量进一步复苏,且安哥拉和沙特(沙乌地)阿拉伯的供应增加.

针对石油企业人士、OPEC官员和分析师的调查发现,OPEC 12个成员国的日均供应为3,123万桶,高於1月的3,095万桶.

调查显示OPEC日产油量较3,000万桶的目标高出120万桶.但外界对伊朗供应可能中断的担忧正支撑油价,油价目前接近10个月高点.

"原油供应量很大,但目前没什麽关系."德国商业银行分析师Carsten Fritsch表示."其他因素在推升油价,比如担心可能持续较久的供应中断--目前尚未发生."

2月OPEC供应增加最多的再度是利比亚,该国2011年动乱导致其石油生产几乎全面停工後,产出继续恢复.

据路透调查,2月OPEC总产出是2008年10月以来最高,OPEC在那之後不久就达成一连串抑制供应的协议.

据调查,利比亚2月原油出口和炼厂需求增至每日110万桶,高於1月的93万桶,今年稍晚应能接近该国内战前160万的水准.

过去几个月供应均减少的安哥拉2月增加供应,因天数减少使日均供应上升.

**沙特增产**

波湾阿拉伯OPEC产油国今年料逐渐削减去年因应利比亚供应减少而投放市场的额外供应.

然参与调查的消息人士表示,最大石油出口国沙特正在增产.石油交易商称,沙特曾向客户表明,若客户有需要,该国能额外供应原油.

阿联酋(阿拉伯联合大公国)2月减少向客户供应,但3月料对亚洲买家按合约足额供应.调查也显示科威特2月供应略减.

根据伊朗官员和非该国的行业消息人士,伊朗2月产量并未大幅下降.伊朗自7月1日起面临欧盟的石油禁运制裁.

行业消息人士还称,伊朗在欧洲的主要石油买家正大幅减少3月向其购油,尚不清楚伊朗将把那些油卖到何处.(完)

--编译 张若琪;审校 张涛

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