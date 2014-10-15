泸州老窖在农行的1.5亿元存款不翼而飞 已向法院提起诉讼

今年中国汽车销售将呈稳中趋缓 因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海10月15日 - 中国知名白酒企业--泸州老窖股份有限公司(000568.SZ)周三公告称，其在中国农业银行(601288.SS)(1288.HK)长沙迎新支行的1.5亿元人民币存款不翼而飞，公司已向四川省高级法院提起诉讼。
公告指出，去年4月，公司与农行签订单位协定存款协议，共计存入2亿元，农行迎新支行向公司出具了存款证明书、对账单。今年4月23日，第一笔5,000万元存款到期后，公司已收到该笔存款及相应利息。9月25日，公司剩余1.5亿元存款到期，但银行告之公司账户上已无该笔资金，不能按时划转。
经多方协调多次磋商无果，泸州老窖决定以法律手段维护公司权益，近日向四川省高级法院提起诉讼。四川省高级法院受理情况公司将后续公告。（完）
(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
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路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。