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中国财经 | 2014年 10月 15日 星期三 09:16 BJT

泸州老窖在农行的1.5亿元存款不翼而飞 已向法院提起诉讼

路透上海10月15日 - 中国知名白酒企业--泸州老窖股份有限公司(000568.SZ)周三公告称，其在中国农业银行(601288.SS)(1288.HK)长沙迎新支行的1.5亿元人民币存款不翼而飞，公司已向四川省高级法院提起诉讼。

公告指出，去年4月，公司与农行签订单位协定存款协议，共计存入2亿元，农行迎新支行向公司出具了存款证明书、对账单。今年4月23日，第一笔5,000万元存款到期后，公司已收到该笔存款及相应利息。9月25日，公司剩余1.5亿元存款到期，但银行告之公司账户上已无该笔资金，不能按时划转。

经多方协调多次磋商无果，泸州老窖决定以法律手段维护公司权益，近日向四川省高级法院提起诉讼。四川省高级法院受理情况公司将后续公告。（完）

(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)

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