泸州老窖在农行的1.5亿元存款不翼而飞 已向法院提起诉讼

公告指出，去年4月，公司与农行签订单位协定存款协议，共计存入2亿元，农行迎新支行向公司出具了存款证明书、对账单。今年4月23日，第一笔5,000万元存款到期后，公司已收到该笔存款及相应利息。9月25日，公司剩余1.5亿元存款到期，但银行告之公司账户上已无该笔资金，不能按时划转。