汉德资本同意买下欧洲医用激光设备厂商Fotona

路透香港4月21日 - 规模为10亿美元的亚欧私募股权基金公司汉德资本(AGIC Capital)周五同意从美国投资公司The Gores Group手中买下中欧医用激光设备公司Fotona，将目光瞄准成长中的中国和其他亚洲国家市场。

汉德资本由中国资深投行届人士蔡洪平于2015年成立。该公司并未披露交易的财务细节，但一名了解情况的消息人士称，交易规模介于1-2.5亿美元之间。

汉德资本大中华区主管孙正(Sam Sun)表示，汉德资本希望借助其对中国和其他亚洲市场的了解，帮助Fotona开拓当地业务。Fotona生产医疗、牙齿与美容外科与治疗激光设备，过去几年在中国的年增幅达到30-50%，快于20%的市场平均成长速度。

“中国不断发展壮大的中产阶级及其对更好的医疗条件、保健和身体护理的愿望，推动了市场需求的增长，”孙正周五接受路透专访时称。

Gores于2014年买下Fotona，报导的交易金额为1,800万欧元(2,500万美元)。当时斯洛伐克政府出售了多项国家资产以重振经济。

在此之前，上海复星医药(集团)(600196.SS)曾进行过类似的投资。复星医药2013年以2.4亿美元收购了以色列整形外科手术用激光设备制造商Alma Lasers。

据调研公司Stratistics Market Research Consulting，全球医用激光设备市场规模到2022年料将从2015年的近50亿美元，飙升至130亿美元。在预测期内，由于可支配收入增长、以及医疗保健方面的支出提高，亚太地区将是增长最快的市场，尤其是中国和印度。

这些医疗企业的并购活动，还伴随着中国政府大力进行医改、提高本国医疗行业的全球竞争力。在《中国制造2025》规划中，中国政府将生物医药及高性能医疗器械列为支柱产业之一。

本次收购Fotona是蔡洪平创立汉德资本以来进行的第三笔投资。

去年，汉德资本加入中国化工集团公司(ChemChina)牵头的财团，以10亿美元左右买下了德国工业机械制造商克劳斯玛菲(KraussMaffei)，在当时是中国对德国进行的最大一笔投资。汉德资本还以约1亿欧元购得意大利机器人厂商Gimatic的多数股权。(完)