黑石集团将收购Strategic Hotels 交易价值60亿美元

路透9月8日 - 美国私人直接投资公司黑石集团(BX.N)将收购地产投资信托企业Strategic Hotels & Resorts BEE.N，交易价值为60亿美元，因受后者在美国主要地区地标性酒店地产吸引。

Strategic Hotels的地产包括位于宾夕法尼亚大道的华盛顿特区四季酒店(Four Seasons Washington, D.C)，旧金山联合广场的威斯汀旧金山酒店(Westin St. Francis)，以及加州奥兰治县的尼古湖丽思卡尔顿酒店(Ritz-Carlton Laguna Niguel)。

Strategic Hotels股价周二大幅收高3.45%，报14.07美元，略低于每股14.25美元的收购报价。

黑石集团收涨5.16%，报35.41美元。

Canaccord Genuity Inc分析师Ryan Meliker对路透表示，“有些买家不仅仅关注经济回报，他们可能愿意(为Strategic Hotels的各项地产)付出较黑石集团对整体资产高得多的价格。”

2014年地产已超过私募股权，成为黑石集团知名度高且最赚钱的业务，占该公司当年净利的43%。

Strategic Hotels以连锁方式经营着17家酒店，其中包括凯悦酒店(H.N)、洲际酒店(IHG.L)和万豪国际(MAR.O)。

Strategic Hotels周二表示，黑石集团将以每股14.25美元收购其分支Strategic Hotels Funding LLC的旗下所有成员业务。

这一交易料将于2016年第一季完成，其中包括承继债务。截至6月30日，Strategic Hotels的长期债务约为18.1亿美元。(完)

(编译 于春红; 审校 王丽鑫/戴素萍)

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