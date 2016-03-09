佳能已获得竞购东芝旗下医疗部门的独家谈判权

路透东京3月9日 - 在经过火热的竞争性投标之后，东芝公司(6502.T)已给予佳能(7751.T)收购旗下医疗部门的独家谈判权，有报导称佳能的报价达到逾7,000亿日圆(62亿美元)。

东芝一直受到13亿美元会计丑闻的困扰，拟出售Toshiba Medical Systems Corp为公司重组筹资。此次出售吸引了不少买家，包括日本具有医疗设备业务的影像公司。

此前知情消息人士表示，第二轮的竞标中报价要比最初预测的高得多，参与竞标的企业包括富士胶片(4901.T)，以及Konica Minolta(4902.T)，其中后者还联合了欧洲的收购公司Permira。

Toshiba Medical是全球第二大CT扫描设备生产商，并生产X光和核磁共振成像设备。上个财年该部门营收为4,056亿日圆。

东芝拒绝就佳能的报价发表评论。佳能也拒绝置评。

日本经济新闻报导，佳能在收购该事业上已经站在有利地位，不仅是因为该公司甚具规模，但同时也是因为两家公司的医疗设备业务重叠部分不多，反垄断疑虑比较少。

佳能亟欲发展自身的医疗设备业务，收购东芝相关事业将带来长足进展。

IwaiCosmo Securities Co.资深分析师Kazuyoshi Saito表示，“收购Toshiba Medical将让佳能在相机及办公室设备外，打造一个新的支柱业务。”

他称，“价格可能有点偏高，但第一年就能产生获利。其支付的价格要比鸿海收购夏普更为合理。”

出售该事业标志着东芝正在进行大规模重整，此前该公司承认自2009年起就浮报获利。先前消息人士向路透表示，这次改组行动已经迫使东芝要求银行者额外增贷约2,000亿日圆(18亿美元)。(完)