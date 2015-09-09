欧盟批准通用电气收购阿尔斯通电力业务

路透布鲁塞尔9月8日 - 美国通用电气(GE)(GE.N)获得欧盟批准其以124亿欧元(139亿美元)收购法国阿尔斯通 (ALSO.PA)电力业务。此前，通用电气做出让步，同意出售部分阿尔斯通涡轮资产给意大利的Ansaldo Energi。

欧盟官员称通用电气的让步平息了本项收购案可能引发的疑虑。当局原先担心，合并后的公司将与德国西门子(SIEGn.DE)在高关税燃气涡轮发动机市场并列两大巨头，可能造成价格上升并推高电力成本。

本项收购案是通用电气公司历史上最大的并购交易，全球两家最大的电厂硬体设备制造商将合二为一，这对通用电气欲更加侧重工业领域、淡出金融业的计划至为重要。

有了欧盟的批准，通用电气将可推进一项削减成本计划。该公司5月对投资者称，随着公司合并与阿尔斯通的业务，预计未来五年内将减少30亿美元成本。

阿尔斯通和通用电气表示，他们预期最快会在第四季敲定协议。

通用电气旗下Power & Water部门主管把这宗收购案形容为一项“转型交易”，因该公司把更多心力放在高价工业产品上。

在通用电气的让步下，其将把阿尔斯通的重型涡轮机产品线，及其正在研发的超大型涡轮机技术出售给Ansaldo。意大利政府支持的投资基金Fondo Strategico Italiano及中国的上海电器(601727.SS)各持有Ansaldo四成的股权。

通用电气并将把阿尔斯通34个已安装的涡轮机服务合同，以及其位于美国的子公司Power System Manufacturing出售给Ansaldo。

瑞士信贷分析师表示，通用电气的让步亦有利于上海电器，因透过Ansaldo收购阿尔斯通的资产，上海电器得以在欧洲和美国燃气涡轮机市场取得一席之地。(完)

(编译 李婷仪/戴素萍 审校 白云)

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