加拿大Potash或准备对德国钾肥商K+S发起敌意收购--报载

路透法兰克福/柏林9月8日 - 德国商报(Handelsblatt)周二报导称，加拿大Potash Corp (POT.TO)准备在特定条件下对德国钾肥商K+S (SDFGn.DE)发起敌意收购。

德国商报援引金融消息人士的报导称，Potash已向加拿大券商谈过这类计划。

Potash不愿置评。

K+S股价一度因该报导而跳涨10.3%，周二终场收升7.3%至36.11欧元，为6月底在Potash初步提出收购价后跳涨40%以来的最大日内升幅。

K+S先前拒绝了Potash每股41欧元的收购提议。

德国商报称，最新的高层级谈判是在K+S总部所在地威斯巴登市举行。报导并援引Potash一位发言人士的话称，双方曾就工作岗位及设备的保证进行广泛的讨论。

Potash曾就维持德国工作岗位和矿场做出保证，但K+S先前以这些保证不可靠为由而予以拒绝。(完)

(编译 戴素萍 审校 于春红)

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