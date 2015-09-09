加拿大Potash或准备对德国钾肥商K+S发起敌意收购--报载

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透法兰克福/柏林9月8日 - 德国商报(Handelsblatt)周二报导称，加拿大Potash Corp (POT.TO)准备在特定条件下对德国钾肥商K+S (SDFGn.DE)发起敌意收购。
德国商报援引金融消息人士的报导称，Potash已向加拿大券商谈过这类计划。
Potash不愿置评。
K+S股价一度因该报导而跳涨10.3%，周二终场收升7.3%至36.11欧元，为6月底在Potash初步提出收购价后跳涨40%以来的最大日内升幅。
K+S先前拒绝了Potash每股41欧元的收购提议。
德国商报称，最新的高层级谈判是在K+S总部所在地威斯巴登市举行。报导并援引Potash一位发言人士的话称，双方曾就工作岗位及设备的保证进行广泛的讨论。
Potash曾就维持德国工作岗位和矿场做出保证，但K+S先前以这些保证不可靠为由而予以拒绝。(完)
(编译 戴素萍 审校 于春红)
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路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。