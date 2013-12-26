中联重科收购德国M-TEC公司--报道

路透上海12月26日 -据财新网周三晚间报导，中国大型工程机械生产商--中联重科(000157.SZ)(1157.HK)当日宣布收购德国干混砂浆设备生产商M-TEC公司，中联方面估计三年内将收回投资。

M-TEC是法国大型材料生产商圣戈班集团(SGOB.PA)旗下企业。因此次交易尚待批准，中联重科昨没有披露此次交易的具体金额。财新网报导估计这次交易价值为数千万欧元。

“中联收购全球干混砂浆设备领先企业M-TEC，不仅对中联是技术升级和新的利润支撑，对提升环保水平、提高劳动力效率都有促进。”中联重科副总裁、混凝土机械公司总经理陈晓非表示。

干混砂浆是以水泥为主要胶结料，与干燥筛分处理的细集料、矿物掺合料、加强材料和外加剂按一定比例混合而成的混合物。在建筑业中以薄层发挥粘结、衬垫、防护和装饰作用，在建筑和装修工程中应用极广。交易双方认为，干混砂浆是未来的市场趋势，甚至可以重塑一个混凝土市场。

陈晓非乐观地估计，收购后第一年即可盈利，三年可以收回全部投资。他介绍说，干混砂浆的搅拌设备价格在500万-2,000万元人民币，但后端运输、泵送的设备成本不高，成套设备的总价还低于目前的商业混凝土设备。这一产品针对高端市场，客户违约的风险极小，而且产品的毛利相当高，未来的方向是生产防火、保温、防渗等特种砂浆。

有其他国内媒体引述专家分析，未来全球干混砂浆市场的中心将逐步向亚洲转移，预计到2017年，亚洲干混砂浆年需求量将占到全球需求的74%。中国干混砂浆市场将步入一个快速发展通道，未来五年，中国设备需求将快速增长，年增长率超过70%。

2001年开始，中联重科频频出手收购，其中2008年中联重科携手弘毅投资、高盛(GS.N)等出手收购全球第三大混凝土机械制造商-

-意大利CIFA公司，从而跃居全球混凝土机械制造商的龙头地位。而2012年，中联的竞争对手三一重工(600031.SS)收购了全球混凝土机械第一品牌德国普茨迈斯特的全部股权，三一与中联在混凝土机械的竞争更为激烈。（完）

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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