新加坡电信商M1有意售股 试探中移动等买家兴趣--消息人士

路透新加坡4月21日 - 熟悉情况的消息人士称，新加坡电信公司M1 Ltd(MONE.SI)的三大股东已与中国移动(0941.HK)和全球私募股权公司等潜在买家接触，拟出售持股，这些大股东的股份加总起来达到M1的61%股权。

M1是新加坡上市电信企业中最小的一家，这些大股东们上月提出要求对投资进行策略检讨，并且联合指派摩根士丹利担任财务顾问。但他们并没有说明要求检讨投资的理由。

消息人士说，M1的三大股东--马来西亚Axiata Group(AXIA.KL)、新加坡报业控股(SPH)(SPRM.SI)以及吉宝电讯与通运有限公司(吉宝讯通)(KTEL.SI)也接触了其他电信公司、以及财力雄厚的中国企业集团和日本科技公司，试探他们的收购兴趣。

消息人士说，M1第一轮股权竞标预计在数周内举行。他们还说，与各方的会谈都还在初期阶段，能否成功还无法确定。

对于中国移动或其他有意收购者如何就此回应，他们并未提供详细内容。

面对置评要求，吉宝讯通、新加坡报业与Axiata均对路透表示，以上月发布的联合声明为准。M1则转请询问股东。中国移动未予回应。

由于未获授权对媒体发言，这些消息人士不愿具名。

“如果把有利方面算进来，对目前或新的持股者来说，这实际上是一个还不错的事业，”新加坡公司Circles.Life的创办人之一Rameez Ansar提到M1股价疲弱的表现，以及新加坡一线市场地位和较高的用户营收。这家公司租用了M1的通信塔。

根据新加坡规定，如果有意收购一家上市公司30%或以上的股权，也要出价买下其余股东的股权。

如果中国移动顺利收购M1，将成为该公司规模最大的海外布局。这家全球最大移动通讯商在2014年收购了泰国True Corp(TRUE.BK)的18%股权，之前于2007年收购巴基斯坦电信公司Paktel。(完)