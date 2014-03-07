易纲：今年M2增速保持在13%是一个合适的目标

安邦人寿三个月内禁止申报新产品 产品开发工作需整改--保监会
路透北京5月5日 - 中国保监会周五称，安邦人寿近期报送的“安邦长寿安享5号年金保险”规避中短存续期产品的有关监管规定，扰乱市场秩序，禁止其自今日起的三个月内申报新产品，并立即停止使用上述产品。
路透北京3月7日 - 中国央行副行长易纲周五表示，中国今年M2（广义货币供应量）增速保持在13%是一个合适的目标。
他他是在两会（全国政协和人大会议）间隙做出上述表示的，他并指出，汇率的双向浮动肯定是有利于市场发展的。
中国人大政府工作报告此前公布今年中国M2增速目标为13%左右，与去年目标一致，去年中国的M2增速为13.6%。(完)
(发稿 谢衡/沈燕; 撰写 宿泱韫; 审校 曾祥进)
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路透北京5月5日 - 中国保监会周五称，安邦人寿近期报送的“安邦长寿安享5号年金保险”规避中短存续期产品的有关监管规定，扰乱市场秩序，禁止其自今日起的三个月内申报新产品，并立即停止使用上述产品。
路透上海/北京5月5日 - 人民币兑美元即期周五受强购汇打压收贬至近一月新低。交易员称，早盘时段市场波动狭窄，部分机构参与倒量，成交量上升明显；午后客盘购汇增强，且离岸CNH亦显着走贬，汇价在收盘前跌破6.9关口。
指标 4月中值 区间 上月 上年同期 参与预测机构数