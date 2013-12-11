焦点：非标助力中国社会融资规模反弹 M2难降中性偏紧政策延续

* 11月社会融资规模意外反弹，M2增速仍超14%

* 货币政策年内应会坚持中性偏紧

* 央行更多着眼于推进利率和汇率市场化

* 中长期贷款增幅创年内新低或有季节性因素

* 未来关注是否和投资增速下行有关联

作者 丁淑琴

路透上海12月11日 -中国11月社会融资规模在非标准化债权资产助力下意外反弹，月末广义货币供应量(M2)增速仍居于14%以上高位。分析人士认为，货币政策年内应仍会坚持中性偏紧基调，在灵活调控整体流动性同时，央行更多政策笔墨会落在推进利率和汇率市场化方面。

他们并指出，11月新增人民币贷款略高于预期，不过中长期贷款增幅降至年内低点，一部分可能是因季节性因素导致企业贷款需求下降，银行临近年末也面临信贷额度控制；另一方面，中长期贷款增速下降是否与投资增速下行有一定关联，未来值得继续观察。

“从数据来看，M2还是反弹了，增速虽然下降，但绝对规模是反弹的，年内M2的目标(13%)看来较难实现。”澳新银行中国经济师周浩称。

他并提到，从社会融资规模的数据来看，信托贷款，委托贷款，和票据都是反弹的，“说明非标的增长并没有控制住，年内货币政策还是没有放松的空间。”

国海证券宏观及债券分析师黄诗诚也认为，由于经济数据仍较平稳，央行中性偏紧基调也难有变化。

央行周三公布数据显示，11月末M2同比增长14.2%，与路透调查中值吻合；而当月社会融资规模为1.23万亿元，比上年同期多1,053亿元，环比则多增3,736亿元；新增人民币贷款6,246亿元，高于路透5,900亿元的调查中值，其中非金融企业及其他部门的中长期贷款仅增加858亿元。

稍早公布的中国11月工业和投资增速略有回落，但基本在市场预期之中，宏观经济平稳放缓趋势更加明确。而零售销售创下年内高位表明终端需求依然强劲，为经济平稳运行奠定良好基础。业内人士预计未来宏观政策仍会保持连续性和稳定性，更加专注于改革谋发展。

参看M2及新增信贷图表，请点选 link.reuters.com/taz35v

**货币政策年内难放松**

今年以来，中国的M2增速一直保持在14%以上的水平，上半年更大多都落在15%以上。南京证券宏观分析师张文刚指出，考虑到11月整个外围经济发展势头较好，以及贸易顺差创新高，“可以看出央行控制增幅已经尽了很大的努力。”

中国11月贸易顺差创下近五年高点，固然和欧美圣诞新年假期购物季需求旺盛有一定关系，但业内人士担心，年初贸易“虚增”的情形恐卷土重来。

兴业银行资金营运中心宏观分析师肖丽认为，M2增速离央行年初设定的13%目标还有较大的缺口，政策年内应该还是会中性偏紧，“年末能控制到13.7%左右就很好了，13.5%以下很难，这会给明年的货币政策造成比较大的影响。”

招商银行金融市场部高级分析师刘东亮也称，人民币升值加速，虽然热钱的规模不一定很大，更多的可能是套利资金，“但外汇占款的增量摆在这儿，货币政策是很难放松了，还是中性偏紧或者是紧平衡。”

央行此前公布的10月中国央行口径外汇占款令人侧目--较上月增量扩大近七成，至4,495亿元人民币，且创下2008年1月以来的单月新高。

**更多政策着力于利率汇率市场化进程**

除了外贸环境改善，热钱流入加速带来的调控压力外，非标资产本月重现反弹势头，也限制了货币政策放松的空间和必要性。“委托贷款比上月有所反弹，信托贷款相对也不低。可能传说中的(银监会)9号文要出来，也有银行赶在政策出台之前再猛做一些。”肖丽指出。

11月的社会融资规模分项中，委托贷款增长了2,704亿元，10月为1,834亿元；信托贷款增长1,018亿元，亦较上月的404亿元增多。

中信建投证券宏观分析师王洋还提到，从信贷结构上看，感觉非金融企业等中长期贷款稍微偏低，可能会影响未来后续投资，当月社会融资增量不算小，结合之前已经公布的投资等数据，“中国的经济还走在老路上，短期内经济增长的持续性不是很强，高点可能已经过去。”

但中国经济增长稳步放缓应不会妨碍央行坚持中性偏紧的政策基调，近期政策笔墨落点在快速推进利率和汇率的市场化，其中包括中国贷款基础利率(LPR)和同业存单先后推出。央行行长周小川并明确表态，央行将基本退出常态式外汇市场干预。

不仅如此，积极财政政策可能也在发生着转变。平安证券券固定收益事业部研究主管石磊就指出，今年公共财政支出在1-11月累计增幅仅9.3%，而去年同期是17.9%。

“从投放来看，显然已经不是积极的财政政策了。”他称。

央行报表数据显示，今年的财政存款投放规模远低于往年，11月仅为435亿。而1-11月财政存款累计增加2.05万亿元，去年全年累计则为减少1,974亿元。要达到去年的水平，最后一个月的财政投放规模要超2万亿元。(完)

(审校 张喜良)

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