数据观测：楼市调控料致10月新增人民币贷款环比回落 M2稳中微降

--调查结果：

指标 10月中值 区间 上月 上年同期 参与预测机构数

广义货币供应量（M2）同比（%） 11.4 11.0-12.0 11.5 13.5 31

新增人民币贷款（亿元） 7,000 5,000-11,000 12,200 5,136 33

人民币贷款余额同比（%） 13.0 12.9-13.3 13.0 15.4 12

--数据要点：

路透综合32家机构的预测中值显示，受房地产调控与季节性因素的影响，中国10月新增人民币贷款环比料将回落至7,000亿元，M2同比增速稳中微降至11.4%；而当月人民币贷款余额同比增速则将持平于9月的13.0%。

10月新增人民币贷款环比料回落，但较去年同期增长，其中居民按揭贷款恐怕是其中最大的变量，尤其是随着房地产市场调控政策不断加码，未来料持续对信贷造成影响。

华泰证券研报认为，由于居民按揭贷款撑起了人民币新增贷款的半边天，房地产市场调控政策的不断加码，对于10月居民按揭贷款的影响将会十分明显，居民按揭下降的幅度将会在1,500-2,000亿元左右。

季节性因素也是影响因素之一。交通银行金融研究中心报告则指出，继9月新增信贷持续反弹后，10月该数据料将回落。其部分原因在于，10月信贷数据通常存在季节时点效应，使得历年10月新增信贷都是四季度乃至全年较小的月份，该行预测10月新增信贷为7,000亿元。

交行报告并称，短期内货币政策保持稳健，防止楼市泡沫、控制信贷投放节奏和优化信贷投向结构应是调控重点，因而信贷增速可能有所放缓，投向结构较前期也会出现很大程度上的改善。

相较9月，10月M2增速微有下降但仍然稳定，其最大影响因素仍是房地产调控带来的信用派生减少。同时，新增信贷的回落、10月人民币贬值导致的外汇占款下降亦将拉低10月M2增速。

华泰证券表示，M2的趋势将会受地产调控带来的信用派生减少影响，改变原有看涨的态势。“由于房地产市场的暂时冷冻将会从居民端和企业端两个方面影响货币的信用派生能力，M2的增速也会受到一定冲击。”

交行则认为，10月新增信贷的季节性回落对于M2的支撑有所减弱。并且财政存款通常在10月的增加，将一定程度上拉低M2增速约0.3-0.4个百分点。

此外，北京大学经济研究所发布的10月经济预测报告指出，今年10月人民币对美元贬值导致资本外流增加、外汇占款减少，这同样不利于M2同比增速上升。

华泰证券报告并预计，四季度的M2增速将会走平；同时，M1的增速会随着地产调控的出台而继续回落，M1和M2剪刀差逐渐显现出持续性收窄迹象。

国庆期间中国逾20个城市密集出台房地产调控政策，中国指数研究院此前发布报告称，考虑到本轮政策力度，并结合历次政策收紧后市场反应，可以预期未来楼市将逐步降温，成交量价回调可期。

统计局此前公布了9月房价数据和10月上半月重点城市房价数据，前者同环比涨幅均创下近六年高点，但在国庆密集收紧调控政策后，热点城市房价涨幅回落明显。与9月比，15个城市的新建商品住宅价格环比指数均有所降低，其中，深圳和成都10月上半月新建商品住宅价格环比出现下降，降幅分别为0.3%和0.1%。

中共中央政治局10月底召开会议指出，中国要坚持稳健的货币政策，在保持流动性合理充裕的同时，注重抑制资产泡沫和防范经济金融风险，要落实供给侧各项改革任务，抓紧完成年度重点改革任务。(完)