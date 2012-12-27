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亚洲 | 2012年 12月 27日 星期四 11:16 BJT

日本股市: 日经指数早盘涨至21个月高点,日圆下跌提振出口股

路透东京12月27日 - 日本股市日经指数周四早盘收涨1.4%至21个月高点,出口股领涨,因日本新任首相放言对抗通缩和日圆升值,令日圆汇率承压.

日经指数 早盘收涨140.13点,至10,370.49点,连续第三个交易日上扬,该指数"超买"程度进一步提高,14日相对强弱指数为78.5,远高于代表超买门槛的70水准.

日经指数过去六周累计上涨了19.8%,年内迄今涨幅为22.7%,有望录得2005年以来的最大年度涨幅.

出口股受惠于日圆下跌,丰田汽车,本田汽车,TDK 和Panasonic 涨幅在1.3%和2.9%之间.

东证股价指数(TOPIX) 涨1.3%,报858.86点.(完)

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