日本股市: 日经指数早盘涨至21个月高点,日圆下跌提振出口股

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透东京12月27日 - 日本股市日经指数周四早盘收涨1.4%至21个月高点,出口股领涨,因日本新任首相放言对抗通缩和日圆升值,令日圆汇率承压.
日经指数 早盘收涨140.13点,至10,370.49点,连续第三个交易日上扬,该指数"超买"程度进一步提高,14日相对强弱指数为78.5,远高于代表超买门槛的70水准.
日经指数过去六周累计上涨了19.8%,年内迄今涨幅为22.7%,有望录得2005年以来的最大年度涨幅.
出口股受惠于日圆下跌,丰田汽车,本田汽车,TDK 和Panasonic 涨幅在1.3%和2.9%之间.
东证股价指数(TOPIX) 涨1.3%,报858.86点.(完)
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透新加坡2月20日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三天下滑，跌至11月中旬以来低位；需求迟缓及预计供给增加，均压抑盘势。
路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI