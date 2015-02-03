1月全球并购交易为2011年以来同期最旺 亚太地区成焦点

路透伦敦2月2日 - 根据汤森路透的数据，今年1月全球并购交易总额较上年同期激增了28%，其中亚太地区创历史最佳年度开局。

从2011年以来，今年1月份的并购交易表现最为热络，交易总额达到2,329亿美元。其中亚太地区交易额占43%，占比高于去年1月的20%，超过欧洲和美国。

以美国和欧洲企业为目标的交易分别减少了13%和1%，凸显出业界领袖在上月底瑞士达沃斯世界经济论坛上对并购交易方面所预言的巨大波动性。

业界执行长和银行家们在达沃斯经济论坛上对路透记者表示，目前世界经济呈震荡格局，主要国家货币政策分歧，同时还可能出现地区和外交紧张局面，这些因素都给企业并购带来巨大风险；但美元走强，美国本土经济强劲成长，均将鼓励美国企业巩固其在全球市场的地位。

美国公司1月收购的海外目标最多，总计进行了118宗对外并购案，价值503亿美元，占到了当月跨境并购交易总量的近一半，为2006年以来最佳的年度开局。按并购价值计算，最受青睐的并购目标国是英国，其次是美国。

年内迄今规模最大的交易，当属香港亿万富豪李嘉诚对旗下的长江实业与和记黄埔进行重组。交易总价值477亿美元，超过了排在其后的三宗最大并购案的合计规模。

香港的这笔大交易是1月份发生的八宗超大交易之一。这些交易的单笔价值都在50亿美元或以上，总共达到1,140亿美元，为2011年1月以来最高。

1月发生的这八宗超大交易，其中的三笔属于金融行业，两笔来自电信领域；能源和电力、原材料以及医疗保健行业各有一笔。

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(编译 王颖/高琦 审校 李婷仪)

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