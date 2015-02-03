1月全球并购交易为2011年以来同期最旺 亚太地区成焦点

根据汤森路透的数据，今年1月全球并购交易总额较上年同期激增了28%，其中亚太地区创历史最佳年度开局。年内迄今规模最大的交易，当属香港亿万富豪李嘉诚对旗下的长江实业与和记黄埔进行重组。交易总价值477亿美元，超过了排在其后的三宗最大并购案的合计规模。路透