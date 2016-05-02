购并活动提振全球国外投资创下金融危机来最高--OECD

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透巴黎4月28日 - 经济合作暨发展组织(OECD)周五表示，去年全球外商直接投资(FDI)的流动达到金融危机开始以来的最高水准，受富有国家的购并活动所提振。
OECD指出，2015年FDI流入激增25%至1.7万亿美元，尤其是流入OECD富裕成员国的资金较2014年猛增85%。
OECD表示，增加的流动多源自大型跨国购并案，其中部分购并案目的在于降低公司的美国课税。
就这公布详细FDI数据的20个经济体来说，去年总股权流入增加了逾两倍，其中美国股权交易金额为2,250亿美元，荷兰为610亿美元，爱尔兰则有400亿美元。
由于各国对FDI统计实施新的国际标准，经济合作暨发展组织(OECD)因而能够以内向FDI所得占总体内向FDI存量的比率为基础，计算出22个国家2014年的FDI报酬率。
爱尔兰内向FDI的投资报酬率最高，达14%；接着是捷克的13%，日本与波兰各为10%。
OECD完整报告：here
(完)
(编译 戴素萍/陈宗琦；审校 王丽鑫/张涛)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。