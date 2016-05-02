购并活动提振全球国外投资创下金融危机来最高--OECD

路透巴黎4月28日 - 经济合作暨发展组织(OECD)周五表示，去年全球外商直接投资(FDI)的流动达到金融危机开始以来的最高水准，受富有国家的购并活动所提振。

OECD指出，2015年FDI流入激增25%至1.7万亿美元，尤其是流入OECD富裕成员国的资金较2014年猛增85%。

OECD表示，增加的流动多源自大型跨国购并案，其中部分购并案目的在于降低公司的美国课税。

就这公布详细FDI数据的20个经济体来说，去年总股权流入增加了逾两倍，其中美国股权交易金额为2,250亿美元，荷兰为610亿美元，爱尔兰则有400亿美元。

由于各国对FDI统计实施新的国际标准，经济合作暨发展组织(OECD)因而能够以内向FDI所得占总体内向FDI存量的比率为基础，计算出22个国家2014年的FDI报酬率。

爱尔兰内向FDI的投资报酬率最高，达14%；接着是捷克的13%，日本与波兰各为10%。

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