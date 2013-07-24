宝钢股份原总经理马国强出任武钢集团总经理

独家：汇丰计划2017年在华增聘1000名员工 其中多数在珠三角
路透香港3月24日 - 汇丰亚太零售银行和财富管理业务负责人麦浩宏(Kevin Martin)周五表示，今年汇丰计划在中国的零售银行和财富管理业务增聘多达1,000名新员工，其中多数位于珠三角。该地区是汇丰在华增长策略的中心地区。
路透上海7月24日 - 正处于行业严冬的钢铁业迎来重量级人事变动。刚刚卸任宝钢股份(600019.SS)董事兼总经理的马国强，被任命为另一钢铁央企--武汉钢铁(集团)公司董事、总经理。
武钢集团网站发布新闻稿称，国务院决定，武钢集团成立董事会。原武钢集团总经理邓崎琳任武钢集团董事长、党委书记。
今年50岁的马国强在1995年加入宝钢，2001年起任宝钢集团副总经理，2009年4月起任宝钢股份的董事、总经理。
武钢集团目前成为生产规模逾4,000万吨的大型钢企，居世界钢铁企业第四位，旗下拥有武钢股份600005.SS、广西钢铁，鄂城钢铁和昆明钢铁等子公司。(完)
(发稿 林琦; 审校 林高丽)
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路透伦敦3月23日 - 人力资源谘询公司XpertHR周四公布的一项调查结果表示，多数英国企业今年将要给予雇员的薪资并不比2016年更加优渥，这预示通胀升高将在未来几个月进一步拉低英国人的生活水平。
路透首尔3月22日 - 韩国周三宣布促进年轻人就业的最新举措，这些政策旨在消除迟付工资及工作中的不公平现象。政府希望能藉此对那些难以找到稳定工作的年轻人有所帮助。