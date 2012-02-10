新闻人物：与雅虎结束苦涩婚姻 马云遇人生挑战

焦点：中国银行业委外业务加杠杆套利难以为继 更关注资金安全
路透上海2月21日 - 中国央行今年力推去杠杆和完善宏观审慎评估(MPA)框架，令过去几年因宽松货币政策周期和资产荒而爆发式增长的委外业务明显放缓已成定局。银行通过委外加杠杆及期限错配套利的模式难以为继，而比起收益率，资金安全性开始普遍成为银行选择委外投顾首要考量。
路透上海2月10日电（记者 Melanie Lee）---如果说有人能完成阿里巴巴和雅虎(YHOO.O)间复杂的交易，那个人肯定是马云。马云创建了阿里巴巴集团，不到十年就激发了中国网络购物潜能的全面喷发。
曾当过导游和英语老师的马云，据《福布斯》称，目前身家约16亿美元，马云将自己称为“中国的阿甘”，白手起家建立起他的电子商务帝国，并引领集团度过大风大浪。
据称，马云正考虑将上市业务Alibaba.com1688.HK私有化，作为与雅虎进行“资产换股权”交易的一部分。雅虎目前持有阿里巴巴集团40%的股权。
阿里巴巴集团创建於1999年，已成长为横跨B2C、C2C、物流、搜索及电子支付的企业。一些分析师对阿里巴巴的估值高达320亿美元。
现年47岁的马云精益求精、脚踏实地，创建集团的初衷是为中小企业与行业巨头竞争提供支持。但与巨头抗争逐渐变得在所难免。
2005年以来，阿里巴巴一直希望回购雅虎持有的该集团股权。随着雅虎领导层更迭，这一计划加速推进。
雅虎持有的阿里巴巴集团股权估值为130亿至140亿美元。消息人士告诉路透，根据正在讨论的计划，阿里巴巴希望以90亿美元左右，回购约25%的股权，其中约60亿美元以现金支付，剩余三分之一则用旗下一项营业资产的股份来支付。
“他(马云)是阿里巴巴业务的强大领袖。在与雅虎的谈判中，他总是明确表达出回购股权的意愿，”摩根大通驻香港分析师韦迪（Dick Wei）指出，不过韦迪表示，尽管双方终於开始协商，但阿里巴巴与雅虎最终达成协议还需时日。
去年，阿里巴巴将王牌资产淘宝网一分为三，以便更好与当当网和京东商城竞争。高盛对淘宝网的估值约为70亿美元。
淘宝商城近期更名为天猫，并称将提高费用，以改善服务，招致该平台部分商家抗议。
捕虾
马云经常说，他的理念是服务中小企业（SME）。
“我的灵感来自美国电影《阿甘正传》(Forrest Gump)，”他2009年面向美国观众演讲时称，“因为阿甘说的‘虾’，我们决定帮助SME。我们希望捕虾，而不是猎鲸。”
在中国繁荣的电子商务市场捕虾，经证实为马云带来丰厚利润。
淘宝是C2C市场的後入者，但却通过向卖家提供免费注册服务，在2000年代击败了eBay(EBAY.O)的中国业务。
“eBay在海里或许是一只大鲨鱼，但我却是长江中的一条扬子鳄。我们若在海里搏击，输掉的是我们；但要是在长江里战斗，赢得则是我们，”他2005年向《福布斯》杂志说。
马云的锐意进取和勇往直前，让他成为地方企业主、出租车司机和其他普通中国人心目中的偶像。在一年一度的网商大会(AliFest)上，数以百计的小企业主身穿印有“阿里巴巴”字样的体恤，来听他的演讲。
马云喜欢养狗，也爱喝茶，曾因在公司晚会上带彩色Mohawk假发、穿功夫服装而引起轰动。
然而，在这样一个爱好玩乐、吸引媒体的人物背後，真正站着的却是一个有勇有谋的马云，敢于同eBay和雅虎这样的国际对手展开搏击。
“我总是提醒自己不能伪装。我既不像有些人说的那麽好，也不像有些人说的那麽坏，”他向财新传媒总编辑胡舒立发短信说。
“阿甘并不聪明，但却能成为焦点；他也不是天才，但却非常勤奋，他头脑非常简单，但却得到机会的垂青，”他在2009年时称。
“阿甘说：‘生活就像一盒巧克力，你永远不知道你会得到什麽，’这话我向我的妻子、父母和朋友都说过。”（完）
编译：黎黎/侯雪苹 发稿：王燕焜
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