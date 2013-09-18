马建堂：中国经济进入转型新阶段 保持政策定力也要未雨绸缪

路透北京9月18日 - 中国经济7、8月份企稳向好迹象日趋明显。国家统计局局长马建堂认为，中国经济已经进入转型发展的新阶段，要以转变发展方式为主线，奋力推进转型升级、并深化体制机制改革。

统计局网站刊登他的署名文章并称，在转型发展新阶段既要保持定力，保持宏观调控政策的总体稳定，又要未雨绸缪，发挥宏观调控的反周期调节作用。

“当前和今后一个时期，只要经济运行在合理区间，政策就不宜大的调整，要保持政策的连续性和稳定性，为经济运行营造稳定的可预期的政策环境，”他说。

在马建堂看来，进入转型发展新阶段意味着经济增速将从过去两位数超高速增长转向7-8%的较快增长，并从粗放型发展向集约型转变，更加注重经济发展的质量、结构和效益。

“要以转变发展方式为主线，奋力推进转型升级，”他表示，转型升级的关键是加大技术创新力度,改变过去较多地依赖要素投入的增长模式，

同时，还要以简政放权为起点，奋力深化体制机制改革，下一步仍需要进一步减少政府干预，进一步激发市场主体活力。

国务院总理李克强上周表示，中国经济现在正处在转型升级的关键阶段，当前经济发展的基本面是好的，运行是平稳的；今年中国经济发展的预期目标和主要任务一定会实现。（完）

(发稿 乔艳红; 审校 黄凯)

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