马骏：中国无需出台大的刺激政策

路透北京10月13日 - 中国人民银行研究局首席经济学家马骏表示，中国经济正由制造业主导逐步向服务业转型，而服务业的劳动密集程度明显高于制造业，即使经济增长放缓，就业情况也将保持稳定，无需出台大的刺激政策。

他周六在华盛顿举行的国际金融协会(IIF)年会的发言中称，据其牵头的一项研究，中国的服务业占GDP比重提高1个百分点所创造的城镇就业岗位，就可以抵消GDP增长减速0.4个百分点导致的就业岗位数的下降。

“在过去几年，中国服务业占GDP的比重年均上升幅度超过一个百分点，而且这个趋势应该可以持续。因此，即使经济增长速度稍稍慢一些，就业情况也应该会保持稳定。”马骏提供给路透记者的发言摘要称。

他并指出，服务业在经济中占比的提高意味着每个百分点的GDP增长将创造比以前更多的就业岗位，经济吸纳就业的能力将增强。目前求人倍率明显高于1，也支持这个判断。

马骏在发言中还提到，中国面临一系列结构“不平衡”的挑战，包括投资占经济的比例太高，污染性产业占比太高，能源结构中煤炭占比太高，城市居民出行比例中汽车占比太高，一些地产、国企、地方平台的杠杆率过高等等。

应对措施方面，他指出需要把握好宏观政策和推动一系列旨在“再平衡”的改革。在体制层面，需要继续推动价格、财税、金融等领域的改革，纠正过去导致结构扭曲的不合理的激励机制，让生产要素从一些高耗能、高污染、高杠杆的行业逐步退出，更多地进入到绿色产业和服务业。

路透综合21家机构预测中值结果显示，三季度中国经济料延续放缓势头，GDP同比增速放慢至7.3%。分析人士表示，这要求继续采取宽松财政和货币政策为经济提供支撑。

中国国务院总理李克强日前表示，中国经济经济运行仍处于合理区间，有波动是难免的；不会出现有人担心的“硬着陆”，对实现今年经济社会发展主要预期目标充满信心。（完）

(发稿 倪蔚丹；审校 沈燕/黄凯)

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