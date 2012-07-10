微软将收购触摸屏显示器制造商Perceptive Pixel

路透多伦多7月9日电---微软首席执行官鲍尔默(Steve Ballmer)周一在公司的全球合作夥伴会议上表示,将收购大型触摸屏显示器厂商Perceptive Pixel,後者客户包括美国有线电视新闻网(CNN).

鲍尔默在於多伦多召开的这次会议上,未透露交易细节.

据Perceptive Pixel网站介绍,公司创立於2006年,并於2007年推出其第一款多点触控工作站和大型墙面显示器.

Perceptive Pixel创始人暨首席技术官Jeff Han在微软全球合作夥伴会议上展示了墙面大小的显示器,并演示了地图触控缩放、以及在Windows 8应用间切换等功能.(完)

--编译 艾茂林;审校 张涛

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