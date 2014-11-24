全球并购交易规模突破3万亿美元 为2007年来最高

今年迄今全球已宣布的并购交易金额超过3万亿美元，为2007年来最高，医疗，能源和电力行业的并购规模拔得头筹。自金融危机以来，并购市场一直表现得不温不火，随着股市复苏，以及坐拥大笔现金的企业信心增强，才又焕发生机。路透